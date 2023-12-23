Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Вчера ВСУ "приземлили" три российских Су-34.
По состоянию на 23 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 352 390 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1040 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 352 390 (+1040) человек,
- танков — 5854 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 10871 (+28) ед,
- артиллерийских систем — 8286 (+36) ед,
- РСЗО — 932 (+0) ед,
- средства ПВО — 611 (+0) ед,
- самолетов — 327 (+3) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6384 (+19),
- крылатые ракеты – 1613 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10995 (+51) ед,
- специальная техника – 1223 (+6).
Как сообщалось, командующий ПС Николай Олещук 22 декабря сообщил, что ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34. Впоследствии стало известно, что именно он и спланировал операцию.