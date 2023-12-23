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Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери врага

За сутки, 22 декабря, уничтожено более тысячи захватчиков. / Фото: Associated Press

Вчера ВСУ "приземлили" три российских Су-34.

По состоянию на 23 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 352 390 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1040 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 352 390 (+1040) человек,
  • танков — 5854 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин — 10871 (+28) ед,
  • артиллерийских систем — 8286 (+36) ед,
  • РСЗО — 932 (+0) ед,
  • средства ПВО — 611 (+0) ед,
  • самолетов — 327 (+3) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6384 (+19),
  • крылатые ракеты – 1613 (+0),
  • корабли /катера — 22 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10995 (+51) ед,
  • специальная техника – 1223 (+6).

Как сообщалось, командующий ПС Николай Олещук 22 декабря сообщил, что ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34. Впоследствии стало известно, что именно он и спланировал операцию.

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Дата публикации
Просмотры
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