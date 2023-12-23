По состоянию на 23 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 352 390 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1040 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 352 390 (+1040) человек,

танков — 5854 (+17) ед,

боевых бронированных машин — 10871 (+28) ед,

артиллерийских систем — 8286 (+36) ед,

РСЗО — 932 (+0) ед,

средства ПВО — 611 (+0) ед,

самолетов — 327 (+3) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6384 (+19),

крылатые ракеты – 1613 (+0),

корабли /катера — 22 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10995 (+51) ед,

специальная техника – 1223 (+6).

Как сообщалось, командующий ПС Николай Олещук 22 декабря сообщил, что ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34. Впоследствии стало известно, что именно он и спланировал операцию.

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