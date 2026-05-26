Сколько "Орешников" есть у Путина: разведка раскрыла жалкие темпы производства в РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Военно-политическое руководство страны-агрессора пытается развернуть малосерийное производство своих новейших баллистических ракет средней дальности (БРСД) «Орешник» , однако реальные запасы этого оружия остаются критически малыми.

О текущем количестве ракет в арсенале врага и реальных возможностях российских заводов сообщает Defense Express.

Малосерийный темп и удар по Воткинскому заводу

Аналитики отмечают, что третий удар «Орешником» , состоявшийся в ночь на воскресенье, 24 мая, по Белой Церкви, свидетельствует об определенном сокращении интервалов между атаками. Если между первыми двумя ударами (по Днепру и Львову) прошло 13,5 месяцев, то между вторым и третьим — всего 4,5 месяца. Это подтверждает, что оккупанты запустили малосерийное производство. По данным разведки, по состоянию на конец мая 2026 г. в арсенале РФ остается ориентировочно всего 3-4 готовые ракеты, а общий темп их производства составляет примерно одну ракету за 2-2,5 месяца.

На такие низкие объемы выпуска оказали непосредственное влияние Силы обороны Украины. В частности, 21 февраля 2026 года украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» нанесла сокрушительный удар по Воткинскому заводу, где россияне собирают не только «Орешники», но и межконтинентальные ракеты «Ярс» и «Булава». К слову, сам «Орешник» является технологической реинкарнацией советского комплекса РСД-10 «Пионер» и базируется на первых двух ступенях межконтинентальной ракеты «Ярс», полностью подтвержденной на уровне Службы внешней разведки Украины.

Недавний удар по Белой Церкви не был случайным — этот город был четко определенной целью российской разведки из-за возможного расположения там военных объектов. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, куда действительно целился «Орешник» , добавив, что кафиры пытались поразить конкретные стратегические резервы ВСУ, расположенные в регионе.

В то же время эксперт убежден, что Москва намеренно избегает ударов «Орешниками» по Киеву, поскольку это мгновенно сняло бы для Украины все ограничения на зеркальные ответы, в частности на дальнобойные удары по самому Кремлю. Кроме того, применение этого дорогостоящего оружия в ядерном варианте маловероятно, ведь такой шаг окончательно разрушил бы и без того шаткие отношения РФ с Китаем и США, которые выступают категорически против ядерной эскалации.

Тем временем политическое руководство РФ продолжает прибегать к безуспешному ракетному шантажу. На фоне использования «Орешника» МИД России выступил с угрозами начать систематические атаки на украинскую столицу и призывал иностранных дипломатов срочно эвакуироваться. Однако аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что эти угрозы свидетельствуют лишь о том, что Путин до сих пор находится в истерике от унижения , которое он пережил во время майских праздников, когда был вынужден фактически просить у Киева гарантий безопасности для проведения парада 9 мая.

Ракетный террор против гражданских объектов – отчаянная попытка диктатора продемонстрировать воображаемую «силу» и отвлечь внимание внутренней аудитории от масштабных провалов глубоко в тылу. Российская ПВО оказалась неспособна защитить собственную столицу от украинских дронов, экономика РФ трещит под военной нагрузкой, а весенне-летнее наступление окупантов 2026 года полностью провалилось из-за успешных контратак ВСУ и сокрушительных ударов по тылам врага.

