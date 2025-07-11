Сколько оружия Россия получает от КНДР: Буданов назвал цифру

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов / © Getty Images

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На сегодня Северная Корея поставляет России до 40% боеприпасов для ведения войны против Украины. Партнерство между государствами Ким Чен Ына и Владимира Путина углубляется.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью Bloomberg.

Буданов рассказал, что режим КНДР передает России другое вооружение, среди которого баллистические ракеты и артиллерийские системы. В ответ Москва предоставляет Пхеньяну средства и технологии, помогая стране-агрессору преодолеть международную изоляцию.

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«Это действительно эффективное оружие. У Северной Кореи огромные запасы, и производство продолжается круглосуточно», — отметил начальник ГУР, связав 60% потерь в военно-разведывательных подразделениях за последние три месяца с ударами северокорейской артиллерии.

Напомним, в начале июля на фоне визита делегации северокорейских военных чиновников в Москву аналитики высказали мнение, что КНДР может отправить дополнительные войска в Россию в ближайшие недели для поддержки агрессора в войне против Украины.

В то же время издание CNN со ссылкой на украинских чиновников информировало, что Минобороны России готово обеспечить новоприбывших северных корейцев всем необходимым вооружением и снаряжением для интеграции в свои подразделения. Речь идет не только об охране тылов: есть высокая вероятность участия войск КНДР в боевых действиях на оккупированных территориях Украины.