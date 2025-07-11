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Сколько оружия Россия получает от КНДР: Буданов назвал цифру
Кирилл Буданов раскрыл шокирующие масштабы военной поддержки от КНДР для РФ, отметив эффективность северокорейского оружия.
На сегодня Северная Корея поставляет России до 40% боеприпасов для ведения войны против Украины. Партнерство между государствами Ким Чен Ына и Владимира Путина углубляется.
Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил в интервью Bloomberg.
Буданов рассказал, что режим КНДР передает России другое вооружение, среди которого баллистические ракеты и артиллерийские системы. В ответ Москва предоставляет Пхеньяну средства и технологии, помогая стране-агрессору преодолеть международную изоляцию.
«Это действительно эффективное оружие. У Северной Кореи огромные запасы, и производство продолжается круглосуточно», — отметил начальник ГУР, связав 60% потерь в военно-разведывательных подразделениях за последние три месяца с ударами северокорейской артиллерии.
Напомним, в начале июля на фоне визита делегации северокорейских военных чиновников в Москву аналитики высказали мнение, что КНДР может отправить дополнительные войска в Россию в ближайшие недели для поддержки агрессора в войне против Украины.
В то же время издание CNN со ссылкой на украинских чиновников информировало, что Минобороны России готово обеспечить новоприбывших северных корейцев всем необходимым вооружением и снаряжением для интеграции в свои подразделения. Речь идет не только об охране тылов: есть высокая вероятность участия войск КНДР в боевых действиях на оккупированных территориях Украины.