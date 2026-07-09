Опрос поляков о помощи Украине / © ТСН

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В Польше продолжают подсчитывать, на сколько миллионов помогли Украине во время войны и спекулировать цифрами.

Так, в Польше использовали данные о помощи Украине для опроса. Он показал, что почти 45% поляков считают, что Польша предоставила Украине слишком много военной помощи. Об этом пишет InPoland.

Почти половина опрошенных поляков считают, что дали слишком много помощи Украине

Около 45% граждан Польши убеждены, что их страна передала Украине слишком много военной помощи. Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного для Onet.

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Согласно исследованиям, 44,8% опрошенных назвали объемы поддержки чрезмерными, в то время как 38,2% респондентов считают оказанную помощь адекватной. Только 6,8% участников опроса отметили, что Польша поддержала Украину недостаточно. Еще 10,2% затруднились с ответом.

Полученные данные свидетельствуют, что вопрос военной помощи Киеву остается противоречивым для польского общества — разрыв между осуждающими ее масштабы и теми, кто их поддерживает, составляет лишь 6,6%.

Дискуссия о передаче оружия обострилась на фоне заявлений оппозиционных политиков, обвинивших правительство в тайном перемещении ракет Patriot в Киев.

В ответ Министерство обороны Польши решило рассекретить данные об объемах военной поддержки за период 2022-2026 годов.

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Как сообщил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш, общая стоимость переданного вооружения составила около 16,5 миллиарда злотых, причем основная часть этой помощи была направлена в каденции правительства «Права и справедливости» (PiS).

Опрос был проведен 8 июля 2026 методом CAWI (онлайн-анкетирование). В нем приняли участие 809 совершеннолетних жителей Польши.

Польша поставила Украине новое условие

Напомним, Польша пока не приняла окончательного решения о передаче Украине истребителей МиГ-29, хотя официальный запрос от Киева уже поступил.

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, Варшава больше не рассматривает вариант бесплатной помощи авиацией.

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Украинская сторона предложила альтернативу: в течение двух лет поставлять в Польшу беспилотники в обмен на МиГ-29.

В польском оборонном ведомстве подтвердили, что такой взаимовыгодный обмен теоретически возможен и сейчас Варшава оценивает все последствия этого решения с учетом собственной безопасности.

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