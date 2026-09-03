Сколько поляков поддерживают передачу ракет к Patriot Украине: цифры разочаровывают

Пусковая установка Patriot / © Associated Press

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Согласно новому опросу IBRiS, почти две трети граждан Польши выступают против передачи Украине ракет к Patriot из собственных запасов страны. В то же время сторонники разных политических сил в Варшаве демонстрируют существенное разделение в этом чувствительном вопросе оборонной поддержки.

Об этом пишет Natural News.

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Сколько поляков против передачи Украине ракет к Patriot?

Исследование проводилось в течение 21-22 июля среди 1067 респондентов по всей Польше. Как показали результаты, 64,4% опрошенных выступили против передачи ракет Украине. При этом 46,8% заявили, что Польша категорически не должна этого делать, а еще 17,6%, скорее, не поддерживают такое решение.

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В то же время за передачу ракет высказались 21,6% респондентов. Из них 14,4%, скорее, поддерживают соответствующий шаг Варшавы, а 7,2% считают, что Польша однозначно должна передать Украине ракеты. Еще 14% участников опроса затруднились определиться с ответом.

Против ракет Patriot для Украины преимущественно оппозиционные избиратели

Опрос также выявил существенные политические отличия в оценках возможной передачи Patriot.

В частности, среди избирателей оппозиционных сил — «Права и справедливости», «Конфедерации», «Конфедерации Польской короны» и «Вместе» — 82% не поддерживают передачу ракет Украине. Положительно к такому решению относятся только 10%.

В то же время, Варшава продолжает декларировать долгосрочную поддержку Украины. Во внешнеполитической стратегии Польши на 2026-2030 годы страна подтвердила намерение и дальше помогать Киеву, а также призвала европейские государства активнее приобщаться к обеспечению региональной безопасности.

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У сторонников польского правительства другая позиция по ракетам Patriot

Среди избирателей правящей коалиции ситуация обратная. 49% из них поддерживают передачу Украине ракет к Patriot, в то время как 35% выступают против.

Таким образом, даже среди сторонников правительства нет единодушия по поводу дальнейшей военной помощи Украине. Этот вопрос остается одним из вызывающих самые большие споры в польском обществе.

Польша учитывает собственные потребности в ПВО

Точное количество ракет-перехватчиков к Patriot на вооружении польских вооруженных сил не разглашается. В то же время, по оценкам, речь идет примерно о 208 ракетах.

Вице-спикер польского парламента Кшиштоф Босак ранее заявлял, что часть переданных Украине боеприпасов фактически была приобретена Польшей. Первоначально эти ракеты планировали использовать для усиления ПВО самой Варшавы.

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Руководитель Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач также подтверждал, что Польша в свое время отказалась от места в очереди на закупку американских ракет, чтобы их могла получить Украина.

Вопрос сохранения достаточного уровня собственной обороноспособности, вероятно, является одним из факторов, влияющих на отношение поляков к дальнейшей военной помощи Киеву.

Напомним, согласно опросу IBRiS в начале июля, 52,2% поляков поддерживают дальнейшую военную помощь Украине, тогда как 45,2% выступают против, что свидетельствует о значительном снижении поддержки по сравнению с 2022 годом (77,5%). Смена настроений связана с историческими спорами, в частности, относительно УПА и передачи систем Patriot.

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