Польша. / © Associated Press

Большинство граждан Польши поддерживают сбивание российских самолетов, если они нарушили воздушное пространство страны-члена НАТО.

Об этом свидетельствует опрос SW Research по заказу Onet .

Респондентов спросили, должны ли страны-члены Альянса сбивать российские истребители, нарушающие воздушное пространство стран-членов. Утвердительный ответ дали 67% опрошенных. Против таких действий – 8,7% респондентов. Кроме того, 24,2% опрошенных выбрали ответ "трудно сказать/не имею мнения".

За ущерб российским истребителям чаще выступают мужчины (73,4%), чем женщины (61,3%).

Агентство SW RESEARCH, проводившее онлайн-интервью на интернет-панели SW Panel, отмечает, что поддержка таких действий растет также с возрастом. В возрастной группе до 24 лет "за" высказались 54,7% опрошенных. Среди лиц 50+ "да" ответили 70,3%.

Напомним, несколько дней назад Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что якобы НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства истребителями РФ в полной мере. В частности, речь идет о возможности сбивания российских самолетов. Якобы на этой неделе евродипломаты передали Кремлю четкое предупреждение.

В администрации диктатора Владимира Путина отреагировали на эти сообщения. Москва настаивает, что якобы все полеты самолетов ее вооруженных сил совершаются в "строгом соответствии" с международными правилами. Такие заявления в Кремле называют "безответственными".

