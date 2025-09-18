Российская угроза и Польша / © из соцсетей

Большинство поляков готово защищать страну в случае войны с Россией.

Об этом свидетельствует опрос Института исследований Pollster по заказу Super Express.

Только 30% респондентов в ситуации войны с Россией хотели бы покинуть Польшу.

«Я приятно удивлен, потому что опасался, что результаты будут ближе к уровню „половина на половину“, — прокомментировал польский военный Аркадиуш Купс.

Большинство поляков останется, если Россия нападет — результаты опроса

Российская агрессия против Украины началась еще в 2014 году, но только полномасштабная война, которая продолжается уже более трех лет, заставила многих осознать опасность имперских амбиций Кремля, отмечает местное издание Рolityka, где комментируют результаты опроса.

Польша регулярно становится мишенью диверсий, кибератак и провокаций, а недавние атаки дронов считают в стране очередным этапом этой гибридной войны.

На вопрос анкеты: «Планируете ли вы выезд из Польши в случае российской агрессии?» утвердительно ответили только 30% опрошенных, в то время как 70% заявили, что останутся в стране.

«Понятно, что в случае войны мать с ребенком может стремиться уехать, но те, кто должен защищать страну и становиться на границе, должны оставаться. Надеюсь, эти декларации не слишком отличаются от реальности и показатель не завышен», — добавил бывший военнослужащий спецназа.

Армии недостаточно — нужны резервисты

По словам Купса, в последнее время он проводит множество тренингов по безопасности для крупных компаний.

«Во время перерывов молодежь подходит и спрашивает, пора ли уже выезжать из страны. Также интересуются, какие направления считаются самыми безопасными.

Что касается самого опроса, то Институт исследований Pollster 1 выполнил его 10–11 сентября 2025 методом CAWI среди выборки у 1020 взрослых поляков.

Между тем , результаты опроса в Германии поразили экспертов. Большинство респондентов в стране опасаются нападения России и считают, что это может произойти в ближайшее время.

Так что страх перед войной в Германии растет.

Напомним, 53% украинцев верят, что через 10 лет страна станет успешной в составе ЕС. По результатам опроса в Украине молодежь и старшие граждане демонстрируют наибольший оптимизм, однако 40% сомневаются в процветании.