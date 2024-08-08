Сколько потеряет Россия, если Украина прекратит транзит газа через Суджу: эксперт подсчитал

Председатель правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский рассказал о последствиях прекращения транзита газа для Украины и России.

В случае нулевого транзита Россия потеряет около 5 миллиардов долларов дохода, в то время как Украина недосчитается 800 миллионов долларов.

Об этом глава правления Ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский сообщил в эфире "Эспрессо".

"В случае нулевого транзита Украина теряет 800 млн долларов, а Россия теряет 5 млрд долларов. Если снизим давление в нашей системе, то согласно плану Романа Малютина, недавно назначенного руководителем "Укртрансгаза" на три года, мы можем избежать повышения цен на внутренний переток газа. Европейцы вместо россиян будут пользоваться нашими подземными хранилищами и газотранспортной системой, что может предотвратить подорожание", – сказал Закревский.

В таком случае Россия потеряет 5 млрд дол., которые поддерживали весь этот "Уренгой – Помары – Ужгород".

"Что же произойдет с Россией? Теперь россияне должны будут сами платить за эксплуатацию этой тысячекилометровой системы. В отличие от нас, которые имеют подземные хранилища газа и могут зарабатывать на этом, им зарабатывать не на чем, разве что на собственных людях. Но для этого нужны деньги. Украина знает что делать в случае нулевого транзита, но россияне на это не рассчитывали. Я, например, не очень понимаю, как они будут поддерживать давление в системе. Если не поддерживать давление, то не будут отапливаться дома", – добавил он.

Эксперт предполагает, что этот сценарий предусматривает деградацию украинской газотранспортной системы. Из 80 газотранспортных станций останется около 20.

"Это свидетельствует о том, что удары, которые Россия может наносить по нашей газотранспортной системе, могут продолжаться очень долго, пока они не уничтожат все 60 станций. Нам это не нужно", – резюмировал он.

Напомним, один из советников Зеленского якобы анонимно сообщил, что Украина сейчас контролирует газоизмерительную станцию "Газпрома" вблизи российской Суджи.

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