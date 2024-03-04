Сколько потеряли Украина и Польша из-за блокирования границы фермерами: посол Зварыч сообщил

Именно Россия проводит демпинговую политику и использует продовольственный рынок как гибридное оружие для агрессии против Украины.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч обратился к польским фермерам с призывом прекратить безосновательную и вредную для наших дружественных стран блокировку границы, ведь не Украина или ее агропродовольственная продукция являются источником проблем поляков. Она уже потеряла в результате блокады около 2 млрд злотых. Между тем Польше эти протесты наносят не меньший вред.

Об этом Зварич написал в соцсети Facebook.

"Правда в том, что не Украина или ее агропродовольственная продукция является источником ваших проблем. Украина не влияет на мировые цены на продовольствие. Цены определяются на мировых биржах, где активно играет Россия. Именно Россия проводит демпинговую политику и использует продовольственный рынок как гибридное оружие Цели агрессии против Украины. Именно Россия последовательно пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику как Украины, так и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения, чтобы взорвать солидарность Европы с Украиной", — отметил посол.

Он призвал польских фермеров не давать вводить себя в заблуждение и не поддаваться пропаганде, направленной на то, чтобы "засеять в общине зерна ненависти ко всему украинскому".

"Не позволяйте дальше использовать себя для ослабления Украины, которая борется с нашим общим врагом. Из-за продолжающейся блокады границы Украина уже серьезно ослаблена, украинская экономика уже потеряла в результате блокады примерно 2 миллиарда злотых. В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне моей страны, а следовательно, также удар по безопасности Польши", — пояснил посол.

Более того, из-за блокады границы теряет и польская экономика. Блокада границы серьезно мешает торговле Польши с Украиной, которая в 2023 году составила примерно 13 млрд евро, что более чем вдвое превышает объем украинского экспорта в Польшу.

Проблемы польской экономики, связанные с ограничением польского экспорта в Украину, также окажут негативное влияние на повседневную жизнь поляков.

По словам посла, неоправданная блокировка границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам в частности, ни Украине и ее обороноспособности. Блокада Украины в условиях российской агрессии выгодна только России, которая обогащается за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на европейский рынок.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Радослав Сикорский обсудили итоги встречи лидеров в Париже, пути увеличения поставок оружия и разрешения ситуации на границе. По словам Кулебы, главы ведомств сосредоточились на путях увеличения поставок оружия в Украину.