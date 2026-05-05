Сколько ракет накопила Россия: разведка раскрыла запасы "Орешников", "Кинжалов" и "Калибров"

Несмотря на регулярные массированные атаки на украинскую инфраструктуру, российские ракетные запасы не иссякают благодаря расширению военного производства.

Ракета Орешник

Россия сумела накопить значительное количество разнообразного дальнобойного вооружения / © ТСН

Несмотря на увеличение количества воздушных атак по Украине , ракетные запасы Кремля не иссякают. Как объясняют в разведке, Москва прилагает значительные усилия для увеличения мощностей собственного военно-промышленного комплекса. Это позволяет оккупантам своевременно пополнять свои арсеналы и удерживать их на стабильном уровне.

Об этом пишет NV со ссылкой на данные ГУР.

Сколько ракет имеет Россия

По состоянию на середину апреля 2026 г. государство-агрессорка сумело накопить значительное количество разнообразного дальнобойного вооружения. По подсчетам разведки, враг держит в резерве до 10 новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник» и до 50 северокорейских ракет типа KN-23. Что касается другой баллистики и гиперзвукового оружия, то у россиян есть около 200 единиц «Искандер-М», до 100 «Кинжалов» и 230 противокорабельных «Цирконов».

Кроме того, оккупанты имеют весомые запасы крылатых ракет:

  • 690 «Ониксов»,

  • 460 «Калибров»,

  • 350 Х-22/32,

  • 120 единиц Х-101

  • 110 "Искандер-К".

По сравнению с декабрем 2025 года, общая картина арсенала РФ существенно не изменилась, хотя количество «Кинжалов» в их распоряжении выросло вдвое — с 50 до 100 единиц.

Темпы производства

Российская промышленность продолжает ежемесячно выпускать новые партии оружия. По данным ГУР, сейчас заводы РФ способны производить больше крылатых ракет Х-101 (до 70 единиц) и баллистических «Искандер-М» (до 60 штук в месяц). Объемы создания другого вооружения скромнее: предприятия ежемесячно сдают до 25 «Калибров», около 10 «Искандер-К» и «Кинжалов», а также до трех ракет «Циркон».

Интересно, что темпы создания определенных видов ракет упали по сравнению с концом прошлого года. В частности, месячные объемы производства «Искандер-К» и «Ониксов» сократились с 20 до 10 и 5 единиц соответственно, а выпуск ударных систем РМ-48У уменьшился с более чем ста сорока единиц. А изготовление крылатых Х-101 только возросло.

Как Украина планирует перехватывать «Орешники»

Создание собственных космических сил позволит Украине оперативно фиксировать пуски российской баллистики и заранее предупреждать граждан об угрозе. В то же время государство будет параллельно развивать собственные технологические возможности для кинетического уничтожения таких сложных целей.

Эффективнее всего сбивать ракетоносители типа «Орешник» до момента разделения их боевых блоков в международном космическом пространстве, на высотах более 100 километров. После разделения ракета превращается в несколько целей, маневрирующих на гиперзвуковых скоростях, что делает их дальнейшее перехват крайне сложной задачей.

