Сколько ракет осталось у России: Резников опубликовал свежую статистику

У страны-агрессора осталось мало высокоточных ракет, зато количество советских тактических ракет С-300 огромное.

У России на сегодняшний день осталось 19% высокоточных ракет (536 штук), около 78% тактических ракет (7 310 штук) и 12% (90 штук) дронов.

Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная в Сети министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Формула безопасности: Ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, умноженной на мощность украинской ПВО", — говорится в заявлении Резникова.

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Так, согласно опубликованным данным по поводу высокоточных ракет, то у РФ осталось:

55% "Искандеров",

всего 9% "Калибров",

16% ракет Х-101, Х-555/55СМ,

44% ракет Х-22/32,

84% ракет Х-47М2 "Кинжал".

Всего с начала вторжения российские войска использовали 2 237 высокоточных ракет из имеющихся у них 2 257. С февраля 2022 года и по сей день страна-агрессор смогла изготовить 516 высокоточных ракет.

Что касается тактических ракет, то у России осталось:

69% ракет 3М-55 "Оникс",

83% ракет С-300;

33% ракет Х-29/31/35/58/59.

Так, с начала полномасштабной войны российская армия использовала 2110 тактических ракет из имеющегося у нее количества в 8970. За период войны в России изготовили 450 тактических ракет. То есть у РФ осталось еще 7 310 таких ракет.

Фото: Twitter-страница Алексея Резникова

Напомним, по данным украинской разведки, Россия может ежемесячно производить около 50 новых ракет "Калибр" и Х-101.

В украинской разведке также информировали, что Россия закупила у Ирана 1700 дронов Shahed-136, получаемых траншами. В то же время, баллистические ракеты Тегеран пока Москве не передал.

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