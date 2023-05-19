Сколько ракет сейчас производит Россия: в разведке назвали подробные цифры

В частности, россияне способны производить два "Кинжала" и около 25 "Калибров" в месяц.

По данным ГУР, Россия исчерпала свой существенный запас ракет, но сумела наладить производство, несмотря на международные санкции.

Об этом заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал изданию "РБК-Украина".

Скибицкий рассказал, что обломки применяемых российскими оккупантами ракет свидетельствуют о том, что эти ракеты только что сошли с конвейера. То есть, эти боеприпасы были изготовлены в первом квартале 2023 года.

"Они по меньшей мере дважды в месяц завозят "Калибры" в оккупированный Крым. Сейчас россияне в состоянии производить около 25 "Калибров" в месяц, Х-101 — 35 единиц, "Кинжалов" — две единицы в месяц, баллистических ракет 9М723 в "Искандер-М" — пять единиц", — рассказал заместитель начальника военной разведки.

Он добавил, что россиянам удается завозить комплектующие для производства ракет, несмотря на международные санкции.

Напомним, в начале апреля в Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия потратила свой стратегический запас высокоточных и дальнобойных ракет — "Калибров", Х-101 и баллистических "Искандеров".

Накануне военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что Россия способна производить ракеты "Кинжал", но не в большом количестве. Изготовление такой ракеты проблематично для врага, ведь в ней находятся 130 элементов и все они производства США. Из-за введенных санкций РФ может получать эти элементы только контрабандой.

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