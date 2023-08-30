Сколько раз неизвестные беспилотники атаковали Россию и Крым: СМИ назвали точные цифры

Удары в ночь на 30 августа были самыми масштабными.
С начала 2023 года неизвестные беспилотники более 190 раз атаковали Россию и временно оккупированный Крым.
Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, неизвестные дроны с начала 2023 года более 190 раз атаковали РФ и оккупированный Крым.
"Согласно анализу BBC Verify, с начала года в России и в подконтрольном России Крыму произошло более 190 вероятных атак беспилотников — на основе отслеживания сообщений в российских СМИ", — говорится в сообщении.
Удары, которые произошли в ночь на 30 августа, были нацелены по меньшей мере на шесть российских регионов, являются самыми масштабными в 2023 году.
Напомним, в ночь на 30 августа на аэродроме в российском Пскове раздались громкие взрывы. После этого там разгорелся пожар. Россияне заявили об "атаке дронов" и уничтожении 4 военно-транспортных самолетов Ил-76.
Также россияне сообщали о якобы "атаке дронов" и на другие регионы. В частности, в Брянске дрон якобы упал на местный завод.
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