Сколько раз неизвестные беспилотники атаковали Россию и Крым: СМИ назвали точные цифры

Удары в ночь на 30 августа были самыми масштабными.

С начала 2023 года неизвестные беспилотники более 190 раз атаковали Россию и временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, неизвестные дроны с начала 2023 года более 190 раз атаковали РФ и оккупированный Крым.

"Согласно анализу BBC Verify, с начала года в России и в подконтрольном России Крыму произошло более 190 вероятных атак беспилотников — на основе отслеживания сообщений в российских СМИ", — говорится в сообщении.

Удары, которые произошли в ночь на 30 августа, были нацелены по меньшей мере на шесть российских регионов, являются самыми масштабными в 2023 году.

Напомним, в ночь на 30 августа на аэродроме в российском Пскове раздались громкие взрывы. После этого там разгорелся пожар. Россияне заявили об "атаке дронов" и уничтожении 4 военно-транспортных самолетов Ил-76.

Также россияне сообщали о якобы "атаке дронов" и на другие регионы. В частности, в Брянске дрон якобы упал на местный завод.

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