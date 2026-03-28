Сколько на самом деле Россия зарабатывает на войне в Иране: Зеленский озвучил шокирующие цифры

Россия наживает миллиарды на войне в Иране

Российская Федерация получает колоссальные финансовые доходы из - за дестабилизации ситуации и войны на Ближнем Востоке . Страна-агрессорка уже заработала миллиарды и может полностью перекрыть дефицит своего бюджета, если боевые действия затянутся.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга в субботу, 28 марта.

Миллиардовые доходы Кремля и убытки Ближнего Востока

По словам главы государства, сейчас раздаются очень разные оценки по заработкам Москвы — некоторые говорят даже о 300 миллионах ежедневно. Однако, по данным украинских специалистов по санкциям, только за первые 15 дней войны Россия обогатилась примерно на два миллиарда.

В то же время страны Ближнего Востока терпят колоссальные убытки. Как отметил президент, только из-за непосредственных ударов они уже теряют от 30 до 35 процентов своих доходов, и это даже без учета масштабных последствий блокирования Ормузского пролива.

«Это точно на сегодняшний день не поможет русским так сильно, но зависит от того, сколько будет война. Если на 26-й год насчитывали дефицит 100 миллиардов, то есть они могут вернуть эти 100 миллиардов, если война будет продолжаться», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Передача технологий и обмен информацией

Президент подчеркнул, что точные цифры по российским доходам станут известны после глубокого анализа, который он получит впоследствии. Однако уже сейчас очевидно, что Москва максимально использует этот конфликт для собственного усиления на фоне безумных расходов на войну против Украины.

Кроме того, украинская сторона фиксирует тесное сотрудничество между Москвой и Тегераном. Россияне уже точно делятся с иранцами важной информацией и некоторыми технологиями, хотя подтвержденных данных о количестве оружия, которое российская армия могла бы перебросить в Иран, пока нет.

Война в Иране - последние новости

На фоне обострения ситуации президент США Дональд Трамп показывает очень противоречивые сигналы, чем вызывает разочарование посреди республиканцев и союзников. С одной стороны, он одновременно призывает к миру и отрицает намерения Ирана заключить перемирие, а с другой — отдает приказ разместить тысячи дополнительных военных.

Такие меняющиеся заявления из Белого дома вызывают тревогу, ведь Трамп избегает конкретики относительно того, что именно будет считаться победой США в этой войне. Белый дом фактически оказался между давлением арабских союзников и требованиями некоторых политиков просто выйти из конфликта.

В то же время, для нашего государства кризис на Ближнем Востоке несет как риски, так и новые возможности. Оценивая то, как война в Иране повлияет на поддержку Украины, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил перспективы отечественного военно-промышленного комплекса.

По его словам, успешные поставки антишахедных дронов стали серьезным прорывом на плотный ближневосточный рынок вооружений. Это может привлечь финансирование арабских стран в украинскую ракетную программу и другие разработки, хотя в то же время Киев получает временный негатив посредством роста мировых цен на нефть, питающую российский бюджет.