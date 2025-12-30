Сколько россиян поддерживают продолжение войны в Украине: данные Forbes

Путин и война

Реклама

Война Путина против Украины когда-то была суперпопулярна в России. Но сейчас есть четкие признаки того, что внутренняя поддержка ослабляется, поскольку материальные, человеческие и репутационные потери конфликта продолжают расти.

Об этом сообщает Forbes .

Насколько распространена внутренняя поддержка войны России против Украины на самом деле

Общепринятое мнение давно утверждает, что война, начатая режимом президента Владимира Путина в феврале 2022 года, поддерживается большинством россиян. Европейские чиновники давно интерпретируют результаты опросов и постоянно высокие рейтинги популярности Путина как доказательство того, что война популярна у него дома. Они отреагировали соответственно, принимая такие меры, как ограничения на поездки для рядовых россиян в еврозону.

Реклама

«Возможно, война Путина когда-то была общепризнанным предприятием. Но сейчас есть четкие признаки того, что внутренняя поддержка специальной военной операции России против Украины ослабевает, поскольку ее материальные, человеческие и репутационные потери продолжают расти», — говорится в матрериале.

Так, в последнем опросе, проведенном московским центром «Левада», лишь 25 процентов респондентов поддержали продолжение боевых действий, а не урегулирование путем переговоров – самый низкий показатель с начала российской агрессивной войны почти четыре года назад. В то же время две трети опрошенных россиян (66%) поддержали идею начала мирных переговоров сейчас, чтобы покончить с тем, что стало изнурительным, затяжным конфликтом.

В то же время, поддержка вооруженных сил страны остается высокой (около 73% в целом), несмотря на жестокую тактику российских военных на поле боя и их безосновательные разрушения в Украине. Путин также остается популярным лично: большинство россиян (52%) все еще одобряют поведение президента России в Украине вопреки неопределенному ходу конфликта. Впрочем, это означает, что все больше россиян осознают, что цена военной неудачи Кремля перевешивает любые возможные выгоды, которые они могут получить от нее.

«Конечно, Россия не демократия, в которой общественное мнение может влиять на принятие решений элитой. Даже несмотря на это, снижение энтузиазма по поводу конфликта среди рядовых россиян, несомненно, создает проблемы для Путина, который все больше связывает легитимность своего правления с восстановленным имперским величием. В конце концов, вся политика носит локальный характер, а это значит, что даже Кремль может не иметь возможности бесконечно продолжать конфликт, который все больше считается нелегитимным дома», — пишут аналитики.

Реклама

И здесь важным моментом является давление Запада. Если решительность США и ЕС будет ослабевать, это лишь подогреет военную машину России и смягчит любой эффект, который может ухудшить внутреннее мнение россиян на расчеты Москвы. С другой стороны, удвоенное давление на Кремль со стороны Европы и Соединенных Штатов будет иметь противоположный эффект, фиксируя для российской общественности, что нынешние военные авантюры их правительства имеют конкретные последствия и в процессе еще более смягчают базу поддержки, от которой зависит российское руководство для своей дальнейшей легитимности.

Ранее Путин подписал очередной указ о призыве граждан на военную службу 2026 года.