Сколько россиян поверило в ложь Путина о причастности Украины к теракту в "Крокусе" - результаты опроса

Большинство россиян поверили во ложь Путина о причастности Украины к теракту в "Крокусе" и назвали диктатора "самым надежным" источником информации об атаке.
Кремль использовал теракт в Crocus City Hall в Подмосковье в качестве пропагандистского инструмента против Украины и большинство россиян в это поверили.
Об этом свидетельствуют данные англо-украинского социологического проекта OpenMinds, сообщает Financial Times.
"Опрос, проведенный вскоре после нападения, показал, что большинство россиян считают, что за ним стоит Киев, хотя, учитывая, что президент Владимир Путин подавляет инакомыслие, по-прежнему трудно определить, насколько искрен рост антиукраинских настроений в России", — пишет FT.
По результатам опроса, более 50% россиян верят, что украинские власти якобы причастны к теракту в концертном зале Crocus City Hall.
- 27 % граждан РФ считают, что теракт устроили боевики ИГИЛ.
- 6% россиян обвинили в теракте "коллективный Запад" — США, Великобританию и НАТО.
Российские респонденты 18-30 лет, выступающие против войны в Украине, были более склонны обвинять в нападении ИГИЛ, а не Украину. Среди противников вторжения в Украину в общей сложности 50% обвиняют в теракте исламистов, в то время как среди сторонников войны таких 12%.
Что интересно, по данным OpenMinds, более 75% принявших участие в опросе россиян считают Путина "самым надежным" источником информации об атаке.
Напомним, что 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". В РФ сообщили, что жертвами атаки стали 144 человека. Часть из них погибла от огнестрельных ранений, часть – во время пожара. Еще более 550 человек пострадали. Российскими силовиками были арестованы девять человек, в том числе четыре человека, которых называют исполнителями теракта.
"Исламское государство" заявило об ответственности за нападение. Это подтверждают США и спецслужбы других западных стран. По информации Reuters, за терактом в "Крокус Сити" стоит ИГИЛ-К.
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