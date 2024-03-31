Сколько россиян поверило в ложь Путина о причастности Украины к теракту в "Крокусе" - результаты опроса

Большинство россиян поверили во ложь Путина о причастности Украины к теракту в "Крокусе" и назвали диктатора "самым надежным" источником информации об атаке.

Кремль использовал теракт в Crocus City Hall в Подмосковье в качестве пропагандистского инструмента против Украины и большинство россиян в это поверили.

Об этом свидетельствуют данные англо-украинского социологического проекта OpenMinds, сообщает Financial Times.

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"Опрос, проведенный вскоре после нападения, показал, что большинство россиян считают, что за ним стоит Киев, хотя, учитывая, что президент Владимир Путин подавляет инакомыслие, по-прежнему трудно определить, насколько искрен рост антиукраинских настроений в России", — пишет FT.

По результатам опроса, более 50% россиян верят, что украинские власти якобы причастны к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

27 % граждан РФ считают, что теракт устроили боевики ИГИЛ.

% граждан РФ считают, что теракт устроили 6% россиян обвинили в теракте "коллективный Запад" — США, Великобританию и НАТО.

Фото: ft.com

Российские респонденты 18-30 лет, выступающие против войны в Украине, были более склонны обвинять в нападении ИГИЛ, а не Украину. Среди противников вторжения в Украину в общей сложности 50% обвиняют в теракте исламистов, в то время как среди сторонников войны таких 12%.

Что интересно, по данным OpenMinds, более 75% принявших участие в опросе россиян считают Путина "самым надежным" источником информации об атаке.

Напомним, что 22 марта в подмосковном Красногорске в концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта группы "Пикник". В РФ сообщили, что жертвами атаки стали 144 человека. Часть из них погибла от огнестрельных ранений, часть – во время пожара. Еще более 550 человек пострадали. Российскими силовиками были арестованы девять человек, в том числе четыре человека, которых называют исполнителями теракта.

"Исламское государство" заявило об ответственности за нападение. Это подтверждают США и спецслужбы других западных стран. По информации Reuters, за терактом в "Крокус Сити" стоит ИГИЛ-К.

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