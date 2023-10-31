В настоящее время 55% российских граждан выступают за начало переговоров, а 38% – настаивают на продолжении боевых действий. Но если бы Владимир Путин решил прекратить вооруженную агрессию в Украине, 70% россиян поддержали бы своего лидера.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российской аналитической организации "Левада-Центр".

Россияне уверены, что военные действия будут продолжаться:

свыше года – 46%;

от полугода до года – 23%;

затрудняюсь с ответом – 22%.

Будь опция вернуться в прошлое, говорится в сообщении, то так называемую "СВО" поддержало бы 43% россиян, а 41% – выступили бы против нее.

Интересный эксперимент

Аналитики решили провести эксперимент в рамках опроса. Так, с помощью генератора случайных чисел респонденты были поделены на две равные группы. Участникам задавался вопрос в одной из двух формулировок.

Эксперимент показал, что большинство опрошенных – 70% – поддержали бы решение президента-диктатора о выводе войск из Украины.

Однако есть интересный нюанс, касающийся захваченных земель. Если бы Путин решил прекратить конфликт при возвращении "присоединенных" территорий, то поддержали бы его действия только 34% россиян.

Русские в соцсетях под постами о гибели российских оккупантов все чаще оставляют комментарии, содержание которых существенно отличается от риторики февраля 2022 года. Они жалуются, что "гибнет их лучший генофонд, неизвестно за что и кого".

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