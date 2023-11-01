Сколько снарядов Ким отправил Путину и к чему это может привести

Северная Корея отправила более миллиона артиллерийских снарядов в Россию с августа, чтобы помочь разжечь войну российского президента Владимира Путина против Украины.

Как сообщили в Associated Press со ссылкой на южнокорейского депутата, об этом сообщила разведка в Сеуле.

"Бартер" Кима и Путина

Северная Корея и Россия активно повышают видимость своего партнерства в условиях углубляющейся раздельной конфронтации с Соединенными Штатами.

Их дипломатия, которую подчеркнул саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ином и Путиным в сентябре, вызвала обеспокоенность соглашением о поставках вооружений, согласно которому Северная Корея поставляет России крайне необходимые боеприпасы в обмен на передовые российские технологии, усиливающие ядерную армию Кима.

И Пхеньян, и Москва отрицают заявления США и Южной Кореи о том, что Северная Корея снабжает оружие в Россию.

Данные южнокорейской разведки

По словам депутата Ю Сан Бом, Национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что с начала августа Северная Корея отправила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов кораблями и другими транспортными средствами, чтобы помочь усилить военный потенциал России в Украине. По словам Ю., этих снарядов хватит примерно на два месяца.

Агентство считает, что Северная Корея эксплуатирует свои заводы по производству боеприпасов в полную мощность, чтобы удовлетворить российский спрос на боеприпасы, а также мобилизует жителей для увеличения производства, сказал Ю.Ю.

Есть также признаки того, что в октябре Северная Корея отправила в Россию экспертов по вооружениям, чтобы проконсультировать российских чиновников по использованию экспортированного северокорейского оружия.

Представители разведывательной службы не сразу ответили на просьбу подтвердить информацию Ю об этой встрече. Агентство имеет неоднозначную репутацию в отслеживании событий в Северной Корее, что усугубляется строгим контролем Пхеньяна над информацией.

К чему может привести эта "взаимопомощь"

В Южной Корее есть опасения, что Северная Корея может получить российские технологии, которые усилит угрозу ядерного оружия и ракетной программы Кима. Но разведка считает, что более вероятно, что российская помощь будет ограничена обычными возможностями, включая усилия, направленные на усовершенствование устаревшего парка истребителей Северной Кореи.

Вероятно также, что Северная Корея получает российскую технологическую помощь, поскольку она продвигается в реализации планов запуска своего первого военного разведывательного спутника, цитирует Ю разведывательную службу.

После нескольких неудачных запусков за последние месяцы Северная Корея не выполнила свое обещание совершить третий запуск в октябре. По словам Ю, СНБ считает, что Север находится на завершающей стадии подготовки к третьему запуску, который, скорее всего, будет успешным.

Ким неоднократно описывал возможности космической разведки как решающие для мониторинга военной деятельности США и Южной Кореи и усиление угрозы, которую составляют его ракеты, способные нести ядерное оружие.

Эксперты говорят, что решение встретиться с Путиным на космодроме "Восточный", главном объекте запуска спутников на Дальнем Востоке России, намекает на желание Кима получить российскую технологическую помощь в отношении спутников-шпионов.

Россия все отрицает

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают северокорейские спутниковые запуски, поскольку она рассматривает их как прикрытие для испытания баллистических ракет дальнего радиуса действия.

Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония 26 октября выступили с общим заявлением, в котором решительно осудили то, что они назвали снабжение Северной Кореей боеприпасов и военной техники в Россию, заявив, что такие поставки оружия резко увеличивают человеческие жертвы российской агрессии в Украине.

Заявление, обнародованное ведущими дипломатами стран, появилось спустя несколько дней после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицал утверждение США о том, что его страна получила оружие от Северной Кореи, вернувшись с двухдневного визита в Пхеньян.

Ранее Белый дом заявил, что Северная Корея доставила в Россию более 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Белый дом обнародовал фотографии, на которых видно, что контейнеры были загружены на судно под российским флагом, после чего перевезли поездом на юго-запад России.

US Government images depicting the recent transfer transfer military equipment from North Korea to Russia

_ pic.twitter.com/2DwJ2ZZhqX — AWPS NEWS llc (@AWPSNews) October 13, 2023

Читайте также: