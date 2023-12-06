Сколько средств осталось на военную помощь Украине: в Пентагоне назвали точную сумму

Без дополнительного финансирования Минобороны США не сможет поддерживать нынешний уровень помощи, подчеркнули в Пентагоне.
В Минобороны США сообщили, что на военную помощь Украине осталось около 5,9 миллиарда долларов.
Об этом сказал спикер Пентагона Пэт Райдер во время брифинга 5 декабря, передает Радио Свобода.
"На данный момент у нас есть примерно 4,8 миллиарда долларов восстановленных президентских полномочий на сокращение Presidential Drawdown Authority и 1,1 миллиарда долларов имеющихся ресурсов для пополнения американских запасов", – сообщил он.
Райдер подчеркнул, что без дополнительного финансирования Минобороны США не сможет поддерживать тот уровень помощи Украине, который есть сейчас.
"Эта ситуация подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Конгресса в решающий момент ее кампании по защите своей свободы и противостоянию российской агрессии", — подчеркнул он.
Напомним, по данным Politico, ссылающегося на советника президента Украины Владимира Зеленского, пишет, что средств от США для Украины хватит только до конца декабря.
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