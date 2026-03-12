Сколько США потратили на войну против Ирана за неделю: сумма впечатляет

Иран в огне / © Associated Press

Реклама

Первые шесть дней войны с Ираном стоили Соединенным Штатам Америки не менее $11,3 млрд.

Об этом сообщили представители Пентагона во время закрытого брифинга в Конгрессе, пишет The Hill.

В то же время в эту сумму не включена значительная часть расходов, связанных с подготовкой операции, в частности, развертывание военной техники и личного состава перед началом первых ударов.

Реклама

По оценке Центра стратегических и международных исследований, первые 100 часов сделки стоили примерно 3,7 миллиарда долларов — около 891 миллиона в день.

В Пентагоне отметили, что точную стоимость сделки можно будет определить только после завершения миссии.

Также в Министерстве обороны США сообщали законодателям, что только за первые два дня войны были использованы боеприпасы примерно на 5,6 миллиарда долларов.

США бъет по Ирану / © Associated Press

Война США против Ирана — последние новости

Совместная операция против Ирана под названием Рев Льва (Израиль) и Эпическая ярость (США) продолжается с 28 февраля. В результате ударов по Тегерану погиб 86-летний аятолла Али Хаменеи. Также ликвидированы десятки иранских чиновников.

Реклама

Иран ответил ракетными ударами и атаками дальнобойных дронов по американским базам в регионе, Израиле и соседних странах — прежде всего Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Целями стали как военная и гражданская инфраструктура, так и жилые кварталы.

В общей сложности, по данным СМИ, за первые шесть дней войны Иран, вероятно, выпустил от 600 до 700 баллистических ракет, что является сравнительно небольшим количеством. Однако Иран использовал исключительно баллистические ракеты средней дальности для ударов по Израилю и не применял ракеты малой дальности.

Американский госсекретарь США Марк Рубио заявил, что следующая фаза военной операции США против Ирана будет более разрушительной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране почти не осталось объектов для атак.