Сколько стоит путешествие в Париж: украинка раскрыла бюджет

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Украинская путешественница поделилась, сколько стоило девятидневное путешествие ее компании в Париж и Нормандию. Она советует готовиться к расходам не менее 39 000 гривен.

Об этом рассказала bohdana.kondratenko в TikTok.

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Перелет, жилье и Эйфелева башня

По словам туристки, авиабилеты из польского Кракова в Париж и обратно обошлись примерно в 5500 гривен на одного человека. Во французской столице компания провела три дня.

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Самой дорогой статьей расходов стало проживание — за жилье в Париже заплатили около 30 тысяч гривен.

Во время пребывания в столице Франции путешественники тоже поднялись на второй этаж Эйфелевой башни. Стоимость билета составила около 30 евро с человека.

Путешествие по Нормандии

Для путешествия по региону компания арендовала автомобиль. Аренда машины на шесть дней стоила 11 600 гривен, еще около 6 тысяч гривен потратили на горючее. Туристка отметила, что для старших водителей аренда иногда обходится дешевле.

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Первой остановкой стала Этрета. Здесь компания провела две ночи, заплатив за жилье 13100 гривен. Далее маршрут пролегал через Байо — город, особенно понравившийся тем, кто интересуется историей Второй мировой войны.

После этого туристы посетили знаменитый Мон-Сен-Мишель. Проживание неподалеку от острова-абатства также стоило 13 100 гривен за две ночи. Еще одним необычным опытом стал ночлег в настоящем французском замке, который обошелся примерно в 13 тысяч гривен.

Сколько стоила вся поездка

Расходы на питание туристка не включала в общий бюджет, ведь они зависят от личных предпочтений. По ее словам, в ресторанах одно блюдо в среднем стоило 18-20 евро, а напитки — около 5 евро.

В общей сложности девятидневное путешествие в Париж и Нормандию обошлось примерно в 39 тысяч гривен на одного человека без учета расходов на еду.

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Как мы писали, путешественники советуют посетить итальянский город Комаккьо, который называют маленькой Венецией через его каналы и старинные мосты. Здесь гораздо меньше туристов, чем в Венеции, но можно насладиться лодочными прогулками, пляжами Адриатики, местной кухней и увидеть розовые фламинго. Это место подойдет тем, кто ищет спокойный отдых с подлинной атмосферой.

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