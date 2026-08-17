Сколько стоит жизнь в Болгарии: украинки рассказали о ценах, жилье и отношении местных

Болгария / © pixabay.com

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Украинки, переехавшие в Болгарию после начала полномасштабной войны, рассказали, сколько тратят на жилье, продукты и коммунальные услуги, а также с какими неожиданными ситуациями столкнулись в новой стране. Их рассказ вызвал дискуссию в Сети.

Об этом говорится на YouTube-канале Натальи Велесевич.

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История Юлианы

Для Юлианы из Херсона Болгария стала новым местом жизни после нескольких переездов. После начала полномасштабной войны она перебралась в Одессу, а в 2024 году вместе с мужем отправилась в Болгарию. Сначала они жили на Солнечном берегу, а потом поселились в Варне.

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Юлия сменила Португалию на Болгарию

Другая украинка Юлия до переезда три года жила в Португалии. Изменить страну она решила из-за роста расходов. Болгария, по ее словам, оказалась ближе к Украине по климату и привычному образу жизни.

2000 евро в месяц для двоих: сколько нужно на жизнь

Юлиана рассказала, что до перехода Болгарии на евро ее семья тратила на коммунальные услуги около 200 левов или примерно 100 евро. Первой же зимой после перехода на евро платежки, по ее словам, выросли примерно до 200 евро.

Продукты также стали более дорогими, хотя такого же двукратного роста цен, как в случае с коммунальными услугами, она не наблюдала.

Для двух взрослых, собаки и автомобиля Юлиана оценивает комфортный месячный бюджет примерно в 2000 евро. В эту сумму входит около 500 евро за аренду, 200 евро коммунальных платежей и около 500 евро на продукты.

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У Юлии расходы выше. Двухкомнатная квартира с панорамными окнами обходится ей примерно в 900 евро в месяц. На продукты — свежие овощи, фрукты, рыбу и мясо — она тратит еще 600–700 евро.

Коммунальные платежи зависят от сезона: летом они составляют примерно 120 евро, поскольку постоянно работают кондиционеры, а зимой могут достигать 200 евро.

Цены на недвижимость тоже не выглядят слишком низкими. По словам Юлии, ее знакомые приобрели квартиру площадью 45 квадратных метров на Солнечном берегу за 60 тысяч евро.

За неправильную парковку — эвакуатор и штраф

Отдельной проблемой для украинки стали местные правила парковки.

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Автомобиль Юлии дважды забирал эвакуатор. В одном случае это произошло у кофейни, в другом — после того, как колесо автомобиля оказалось на бордюре.

За возвращение машины пришлось заплатить около 40-45 евро. Более того, украинка рассказала, что найти штрафплощадку было непросто.

В комментариях под видео один из пользователей отметил, что проблемы со штрафами за стоянку в Болгарии были многим, и в то же время положительно оценил то, что обе героини хотят оставаться в стране.

«Вы здесь в гостях»: украинки рассказали о болгаре

Опыт общения с местными у женщин оказался разным.

Юлия вспомнила ситуацию на автомойке, когда работник повысил на нее голос после просьбы продублировать информацию по-английски. Впоследствии она предположила, что такая резкость может являться особенностью местного темперамента, а не обязательно свидетельствовать об негативном отношении к украинцам.

Юлиана столкнулась с более прямой неприязнью. На заправке, услышав украинский язык, один из местных сказал ему: «Вы здесь в гостях».

Еще один конфликт произошел у озера: мужчина, по словам украинки, натравливал на пару собаку и требовал, чтобы они покинули Болгарию.

В то же время Юлиана отметила, что имела и много положительных случаев общения с местными. Просто отрицательные ситуации запоминаются посильнее.

Украинцы в Сети спорят о Болгарии

Рассказ украинок вызвал неоднозначную реакцию среди зрителей.

Часть пользователей подтвердила, что после переезда столкнулась с особенностями местного сервиса.

Одна из комментаторов рассказала, что продавщица в Болгарии резко ответила ей после обычного уточнения по поводу покупки. После просмотра видео она предположила, что такая манера общения может быть характерна для местной сферы обслуживания.

Остальные пользователи обратили внимание на рост цен. По одному из комментариев, подорожание в Болгарии началось еще в течение 2025 года из-за ожиданий перехода страны на евро.

В то же время в Сети нашлись и те, кто не согласился с критикой Болгарии. Один из комментаторов назвал видео содержательным и полезным для людей, ищущих страну для убежища.

Другая пользовательница, напротив, заявила, что выпуск слишком отрицательный, и напомнила о помощи Болгарии украинским беженцам. Она призвала быть благодарными стране, принявшей украинцев.

Еще один комментатор написал, что украинцы в Болгарии открыли немало собственных бизнесов, что, по его словам, раздражает часть местных. Он также отметил, что цены на аренду и недвижимость существенно выросли. В то же время, пользователь считает, что в стране можно жить, а Варну назвал менее развитым городом по сравнению с Бургасом.

Были и более резкие оценки. Один из пользователей назвал Болгарию и Варну неприветливыми для украинцев и пожаловался на цены, дороги и парковку.

Отдельные комментаторы, напротив, призывали не сосредотачиваться только на недостатках. Один из них отметил, что «В гостях не дома», но в то же время отметил, что главным преимуществом для украинцев остается мирное небо.

Медицинская помощь: сложный личный опыт

Для Юлии отдельным испытанием стало здоровье. На фоне стресса после переезда у нее начались панические атаки.

Назначенное лечение, по ее словам, повлекло за собой ряд побочных эффектов. Приблизительно через полторы недели после начала приема препаратов появились сильные головные боли, которые длились более месяца. Позже добавились судороги, тремор и бессонница. Однажды она почти пять суток не могла уснуть.

Когда состояние стало критическим, Юлия обратилась к скорой помощи. Однако, по ее словам, бригада не приехала, а ей посоветовали самостоятельно добраться до больницы.

Несмотря на это, украинка вообще не считает болгарскую медицину плохой и оценивает собственную историю как отдельный негативный опыт.

Напомним, ранее журналистка раскрыла главные уловки экономии в элитных поездках, в частности, в Болгарию.

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