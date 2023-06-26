Сколько стран НАТО готово пригласить Украину к членству в Альянсе: ответила Стефанишина

По словам Стефанишиной, страны-партнеры отдают себе отчет, что членство Украины является гарантией безопасности для Киева.

Подавляющее большинство стран НАТО готово поддержать приглашение Украины к членству в Альянсе. Впрочем, не все намерены это сделать в ближайшее время.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина.

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По ее словам, страны-партнеры отдают себе отчет, что членство Украины является гарантией безопасности для Киева.

"Если говорить по 30-балльной шкале или по 31-балльной шкале, то как минимум 15 баллов есть по тем странам, которые однозначно осознают потребность такого решения. Это вопрос не того, поддерживают они Украину или не поддерживают – все страны поддерживают Украину, все страны пошли на беспрецедентные исторические и политические решения», – сказала она.

Как отметила Стефанишина, по меньшей мере половина союзников четко осознает важность и стратегическую значимость решения о вступлении Украины "для усиления Альянса, определения роли Альянса вообще как организации безопасности и закрепления позиции по гарантиям безопасности в виде членства в НАТО и гарантиям безопасности в Европе".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров НАТО во время встречи в Вильнюсе, которая состоится 11-12 июля, сосредоточиться на наращивании боеспособности Украины вместо ее быстрого членства в Альянсе .

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что на саммите в Вильнюсе для Украины будет принят "многолетний пакет помощи", который, в частности, будет предусматривать модернизацию ВСУ. По его словам, это приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО.

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