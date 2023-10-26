Сколько стран расследуют военные преступления РФ против Украины: ответ Офиса генпрокурора

Все причастные понесут неизбежную ответственность за то, что совершили в нашей стране.
Сегодня 24 страны мира расследуют преступления, что совершались и совершаются на территории Украины. В этом им помогает украинская сторона, предоставляя необходимые доказательства.
Об этом рассказал руководитель Департамента военных преступлений Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.
Какие страны расследуют военные преступления России в Украине
По словам руководителя, циничные и кровавые преступления, которые оккупанты совершают в Украине, сегодня расследуют в 24 странах мира. Речь идет о:
- Великобритания;
- Литва;
- Латвия;
- Эстония;
- Испания;
- Италия;
- Франция;
- Германия и другие.
Не имея доступа к территории Украины, объясняет Белоусов, эти страны нередко обращаются к нашим правоохранителям. Они помогают в проведении расследования, осуществляя те или иные действия и обеспечивая надлежащими материалами.
"Мы постоянно обращаемся к ним с просьбой начать преследовать военных преступников в своих судах – для этого мы гарантируем предоставление всех доказательств", – рассказал Белоусов.
Напомним, в Австрии заявили о поддержке создания специального трибунала по расследованию преступлений российских агрессоров в Украине.
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