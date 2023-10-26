Сколько стран расследуют военные преступления РФ против Украины: ответ Офиса генпрокурора

Все причастные понесут неизбежную ответственность за то, что совершили в нашей стране.

Сегодня 24 страны мира расследуют преступления, что совершались и совершаются на территории Украины. В этом им помогает украинская сторона, предоставляя необходимые доказательства.

Об этом рассказал руководитель Департамента военных преступлений Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

Какие страны расследуют военные преступления России в Украине

По словам руководителя, циничные и кровавые преступления, которые оккупанты совершают в Украине, сегодня расследуют в 24 странах мира. Речь идет о:

Великобритания;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Испания;

Италия;

Франция;

Германия и другие.

Не имея доступа к территории Украины, объясняет Белоусов, эти страны нередко обращаются к нашим правоохранителям. Они помогают в проведении расследования, осуществляя те или иные действия и обеспечивая надлежащими материалами.

"Мы постоянно обращаемся к ним с просьбой начать преследовать военных преступников в своих судах – для этого мы гарантируем предоставление всех доказательств", – рассказал Белоусов.

Напомним, в Австрии заявили о поддержке создания специального трибунала по расследованию преступлений российских агрессоров в Украине.

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