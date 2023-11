Сколько вы выпили спиртного может показать смартфон: опыты ученых показали, возможно ли это

Современные смартфоны в скором времени смогут определять уровень опьянения владельцев гаджетов. Узнать о том, сколько выпил спиртного человек можно будет по изменениям в голосе.

Об этом пишет Independent.

Как отмечается, после экспериментов с участием 18 взрослых людей от 21 года ученые заявили, что они смогли предусмотреть уровень опьянения людей с точностью 98% на основе анализа их голоса.

"Хотя мы не пионеры в освещении изменений в характеристиках речи во время алкогольного опьянения, я твердо убежден, что наша исключительная точность вытекает из нашего применения передовых достижений в обработке сигналов, акустическом анализе и машинном обучении", — сказал доцент кафедры неотложной Стэнфордской медицины университета в США Брайан Суффолето.

В то же время, он добавил, что для подтверждения достоверности выводов необходимы более масштабные исследования. Ученый говорит, что его работа в будущем может обеспечить своевременное вмешательство для предотвращения травматизма и смертей на дорогах, связанных с употреблением алкоголя.

Для исследования, опубликованного в Journal of Studies on Alcohol and Drugs, ученые подбирали дозы алкоголя на основе массы тела каждого участвовавшего. Каждому участнику исследования случайным образом дали серию скороговорок для чтения вслух, а смартфон использовался для записи голоса.

Замеры делали перед употреблением алкоголя и каждый час после употребления. Исследователи также измеряли уровень алкоголя в дыхании каждого человека в начале исследования и каждые 30 минут в течение семи часов.

Используя цифровые программы, исследователи смогли выделить голоса говорящего и проанализировать такие параметры как частота и высота звука с шагом в одну секунду.

Профессор Суффолетто считает, что другие способы поведения, такие как походка и отправка текстовых сообщений, можно совместить с датчиками голосовых паттернов, чтобы оценить уровень опьянения.

“Время имеет первостепенное значение, когда выбираете оптимальный момент для восприимчивости и актуальности поддержки в режиме реального времени. Например, когда кто-то начинает пить, напоминание об ограничении потребления может повлиять. Однако как только они находятся в состоянии значительного опьянения, эффективность таких вмешательств снижается”, — подчеркнул Брайан Суффолето.

Напомним, что вступившие в силу с начала 2023 года нововведения при определенных условиях позволяют полицейским во время проверки водителей на состояние опьянения не привлекать двух свидетелей.

