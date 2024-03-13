Сколько украинцев не вернется домой из-за границы после войны — исследование

За пределами Украины после войны могут остаться от 1,4 до 2,3 млн беженцев.

За два года полномасштабного вторжения на 20 процентов выросло количество украинцев, бежавших от войны за границу и не желающих возвращаться в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованные Центром экономической стратегии (ЦЭС).

Исследователи оценили возвращение украинских беженцев по трем сценариям – оптимистическому, среднему и пессимистическому. Согласно оптимистическому сценарию, в Украину из-за границы вернется 2,2 миллиона человек, пессимистическому — 1,2 миллиона человек.

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При этом 61 процент беженцев выразили готовность вернуться домой после завершения войны.

Среди факторов, стимулирующих возвращение, они назвали окончание войны, прекращение боевых действий и воздушных ударов, более высокий уровень жизни в Украине и возможность найти хорошо оплачиваемую работу.

Женщин, стремящихся к возвращению на родину, на 55 процентов больше, чем мужчин. Вероятно, мужчин пугает невозможность повторного выезда за границу или наказание за незаконное пересечение границы для уклонения от призыва в армию.

По результатам исследования специалисты ЦЭС рекомендуют правительству:

усилить сотрудничество с ЕС по возвращению украинцев после войны;

запланировать быстрое послевоенное восстановление пострадавших регионов;

предусмотреть помощь людям на время восстановления;

усилить коммуникацию с соотечественниками за границей через дипломатические представительства;

упростить реинтеграцию детей к обучению в украинских школах и поступлению украинских выпускников иностранных школ в украинские вузы;

дать беженцам возможность свободного перемещения и выбора места жительства, аналогично правам граждан Евросоюза.

Сколько украинцев в каких странах находится

По расчетам исследователей, по состоянию на конец января 2024 года за границей в результате войны находятся 4,9 млн украинцев. Подавляющее большинство беженцев – это женщины (наибольшая доля женщин в возрасте 35-44 лет – 13%) и дети.

Большая часть украинских беженцев в Европе находится в Германии (30%) и Польше (22%). В Германии находятся 1,3 млн украинцев, в Польше – 951,6 тысячи, в Чехии – 381,2 тысячи.

Вне стран Европы, крупнейшие страны по количеству принятых с начала полномасштабного вторжения украинцев — США (280 тысяч), Великобритания (253,2 тысячи) и Канада (210,2 тысячи).

По данным исследователей, 230 тысяч украинцев выехали в Европу через Россию и Беларусь, а еще 1,3 миллиона уехали в РФ и Беларусь и там остались.

Напомним, в европейских странах снижается количество беженцев из Украины, пользующихся временной защитой.

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