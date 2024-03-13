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Сколько украинцев не вернется домой из-за границы после войны — исследование

Сколько украинцев не вернется домой из-за границы после войны — исследование

Украинские беженцы / Фото: Getty Images

За пределами Украины после войны могут остаться от 1,4 до 2,3 млн беженцев.

За два года полномасштабного вторжения на 20 процентов выросло количество украинцев, бежавших от войны за границу и не желающих возвращаться в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованные Центром экономической стратегии (ЦЭС).

Исследователи оценили возвращение украинских беженцев по трем сценариям – оптимистическому, среднему и пессимистическому. Согласно оптимистическому сценарию, в Украину из-за границы вернется 2,2 миллиона человек, пессимистическому — 1,2 миллиона человек.

При этом 61 процент беженцев выразили готовность вернуться домой после завершения войны.

Среди факторов, стимулирующих возвращение, они назвали окончание войны, прекращение боевых действий и воздушных ударов, более высокий уровень жизни в Украине и возможность найти хорошо оплачиваемую работу.

Женщин, стремящихся к возвращению на родину, на 55 процентов больше, чем мужчин. Вероятно, мужчин пугает невозможность повторного выезда за границу или наказание за незаконное пересечение границы для уклонения от призыва в армию.

По результатам исследования специалисты ЦЭС рекомендуют правительству:

  • усилить сотрудничество с ЕС по возвращению украинцев после войны;
  • запланировать быстрое послевоенное восстановление пострадавших регионов;
  • предусмотреть помощь людям на время восстановления;
  • усилить коммуникацию с соотечественниками за границей через дипломатические представительства;
  • упростить реинтеграцию детей к обучению в украинских школах и поступлению украинских выпускников иностранных школ в украинские вузы;
  • дать беженцам возможность свободного перемещения и выбора места жительства, аналогично правам граждан Евросоюза.

Сколько украинцев в каких странах находится

По расчетам исследователей, по состоянию на конец января 2024 года за границей в результате войны находятся 4,9 млн украинцев. Подавляющее большинство беженцев – это женщины (наибольшая доля женщин в возрасте 35-44 лет – 13%) и дети.

Большая часть украинских беженцев в Европе находится в Германии (30%) и Польше (22%). В Германии находятся 1,3 млн украинцев, в Польше – 951,6 тысячи, в Чехии – 381,2 тысячи.

Вне стран Европы, крупнейшие страны по количеству принятых с начала полномасштабного вторжения украинцев — США (280 тысяч), Великобритания (253,2 тысячи) и Канада (210,2 тысячи).

По данным исследователей, 230 тысяч украинцев выехали в Европу через Россию и Беларусь, а еще 1,3 миллиона уехали в РФ и Беларусь и там остались.

Напомним, в европейских странах снижается количество беженцев из Украины, пользующихся временной защитой.

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