Сколько украинцев нуждаются в эвакуации из Сектора Газа: ответ омбудсмана

Уполномоченный ВРУ по правам человека прибыл в Каир (Египет). Главная цель – помочь с настройкой механизма эвакуации наших граждан из сектора Газа.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ситуация критическая

По словам уполномоченного, в результате нападения террористов ХАМАС на Израиль, в Секторе Газа остаются заблокированными гражданские граждане Украины.

"Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности. Поэтому в настоящее время в срочной эвакуации нуждаются 243 украинца, а именно женщины и дети", — подчеркнул он.

Он отметил, что заблокирован пограничный пункт пересечения Рафах между Египтом и Сектором Газы. В настоящее время идет работа с Национальной комиссией по правам человека Египта, чтобы как можно быстрее помочь гражданам Украины.

"В частности, провел встречу с Президентом комиссии Муширой Хаттаб. Основной вопрос – механизм возвращения домой украинцев", – объяснил Лубинец.

Также в активном режиме работают украинские дипломаты и другие компетентные органы госвласти.

Вопросы эвакуации украинских граждан находятся на личном контроле Президента Украины и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

"Работаем, чтобы как можно быстрее вернуть украинцев домой. Ведь мы не понаслышке знаем, как оказаться в ловушке террористов!", — подытожил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Напомним, количество украинцев, погибших в Израиле в результате нападения ХАМАС, не изменилось. Более того, в плену у боевиков украинских граждан нет.

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