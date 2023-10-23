Сколько украинцев ожидают эвакуации из сектора Газа: ответ посла Украины в Израиле

Граждан в регионе намного больше, чем те, кто подал списки.

Из полосы Газа на эвакуацию записались 337 украинцев, впрочем, наших граждан в этом регионе гораздо больше.

Об этом в эфире Свобода. Утро сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Он отметил, что уже завтра, 24 октября, пункт пропуска Рафах на границе с Египтом для иностранных граждан могут открыть.

"На эвакуацию вызвались сегодня 337 граждан Украины. И только что наш представитель в Палестине проинформировал, что еще одна семья из шести человек оформляет документы. Но я думаю, что, пожалуй, пол тысячи наших граждан находятся там. Не все согласились на выезд". Ситуация очень сложная. К сожалению, мы здесь абсолютно бессильны, как посольство здесь что-то сделать для помощи", — рассказал Корнийчук.

По словам посла, сейчас нужно формировать эти списки, передавать согласования израильской, египетской стороне и добросовестно ждать эвакуации.

"Мы надеемся, что на днях, возможно даже завтра, пункт пропуска Рафах будет открыт для иностранных граждан", — добавил он.

Посольство также помогает вывезти из Полосы Газы граждан других государств.

"Мы обязались оказать помощь обратившимся к нам молдованам. У нас уже такой опыт был в 2021 году. Мы тогда вывезли более 20 граждан Молдовы. Сейчас речь идет о 50. Болгары. Мы координируемся с поляками", – говорит посол.

Что известно о ситуации в Израиле

Террористы ХАМАС утром 7 октября 2023 выпустили тысячи ракет по Израилю из Сектора Газы. Под удар попали юг и центр страны, включая Тель-Авив.

Международный спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что наземную операцию в Секторе Газа отменят, если террористическая группировка ХАМАС освободит всех заложников и безоговорочно сдастся.

Интересно, что Министерство образования Израиля удалило упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг, которая поддержала палестинцев в Секторе Газы.