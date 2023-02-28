Сколько украинских беженцев уже работает в Польше и какие предложения работы ищут: результаты опроса

В Польше отмечают, что украинские женщины берутся за работу и быстро адаптируются к условиям Евросоюза.

Работу в Польше нашли 84% трудоспособных украинцев, выехавших в соседнюю страну из-за полномасштабного нападения РФ.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Военные беженцы из Украины. Год в Польше".

Почти четверть (27%) трудоустроенных беженцев нашли работу в течение первого месяца по прибытии в Польшу. Еще 34% устроились на работу в течение 1-3 месяцев после приезда в Польшу.

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Кроме того, еще 38% опрошенных украинцев сменили работодателя за год. Как свидетельствует опрос, беженцы ищут предложения работы, которые больше соответствуют их навыкам и квалификациям, в частности благодаря изучению польского языка и профессиональному обучению.

"Настолько высокий уровень занятости среди украинцев уже в первые месяцы пребывания в Польше свидетельствует не только об их решимости устроиться на работу, но и об открытости польских предпринимателей новым работникам, а также потребностях рынка и экономики Польши", — отмечает председатель правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

Авторы исследования считают, что этот результат говорит о высокой эффективности внедренных системных решений польским правительством (например, упрощенная процедура трудоустройства для беженцев из Украины), значительная поддержка работодателей в интеграции беженцев на польский рынок труда и желание самих украинцев работать.

"Мы имеем дело с ситуацией, когда большое количество украинцев, работающих в Польше, не лишает поляков работы, а уменьшает безработицу. Это очень интересные выводы, которые должны проанализировать профильные министерства для нашей социальной политики. Я очень приятно удивлен, не ожидал таких хороших результатов", — говорит руководитель канцелярии премьер-министра Польши Марек Кухцинский.

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Он отметил, если за столь короткое время столько украинцев, преимущественно женщины, берутся за работу, то есть адаптируются к условиям Евросоюза, это может означать, что украинцы уже готовы очень быстро соответствовать всем стандартам, требуемым Европейским Союзом, не только ментально. По его словам, Польше понадобилось для этого несколько лет.

"Я считаю, что в случае с Украиной речь идет, прежде всего, об административных процедурах, налаживании работы администраций, а не о социальном факторе", — добавил Марек Кухцинский.

Опрос "Военные беженцы из Украины. Год в Польше" провели Миграционная платформа EWL, Фонд EWL и Центр Восточноевропейских студий Варшавского университета 10-16 февраля 2023 года по заказу канцелярии премьер-министра Польши. Всего в 34 польских городах опрошено 400 граждан Украины, приехавших в Польшу после 24 февраля 2022 года.

К слову, по информации Министерства семьи и социальной политики, с начала полномасштабного вторжения по упрощенным процедурам в Польше трудоустроились около 900 тысяч граждан Украины.

Как свидетельствуют данные Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года польско-украинскую границу пересекли около 10 миллионов беженцев. Около 1,5 миллиона получили временную защиту в Польше.

Напомним, в Польше в десять раз вырос спрос на работников со специализированным образованием и знанием украинского языка. Такая тенденция прежде всего связана с открытием украинских компаний или их филиалов за рубежом.

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