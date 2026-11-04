Сколько украинцев планируют вернуться из Германии: тревожная статистика берлинского Unity Hub / © Getty Images

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В Германии было только три запроса от мужчин призывного возраста о возможном возвращении в Украину.

Об этом пишет немецкое издание Rheinische Post, данные которого приводит Welt.

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«Начиная с апреля этого года, когда в Берлине открылся первый официальный Центр единства Unity Hub Berlin, к нему обратилось почти 6 тысяч раз. За этими обращениями разные потребности и запросы украинцев, живущих в Германии», — отметили на странице Unity Hub Berlin в Facebook.

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Чаще всего украинцы обращаются в Центр за информационно-консультационной поддержкой по вопросам пенсионного и социального обеспечения, оформления документов, миграционных процедур, жилья и трудоустройства. Отдельное направление работы Центра – консультации для тех, кто рассматривает возможность добровольного возвращения в Украину. С начала работы поступило 66 запросов.

Как уточняют в Welt, наибольший интерес по возвращению на Родину проявили граждане пенсионного возраста.

И только три запроса поступили от мужчин призывного возраста.

В издании отмечают, что нежелание украинцев ехать на Родину не является новым явлением. Это демонстрируют исследования, проведенные агентством ЕС по положению украинских беженцев в Германии. Согласно отчету Агентства Европейского Союза по вопросам искателей убежища (EUAA) от марта 2026 года, только около 20 процентов украинцев, опрошенных в Германии в 2025/2026, были склонны к возвращению в Украину.

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Среди тех, кому более 65 лет, этот показатель составлял 40 процентов, в то же время среди людей от 18 до 44 лет — 17 процентов. Статус занятости также играет определенную роль: среди работавших в Германии только 13 процентов хотели вернуться.

Напомним, по официальным данным, в Германии проживают более 1,3 млн украинцев, получивших временную защиту, в том числе более 265 тысяч мужчин призывного возраста в возрасте от 23 до 60 лет.

Центр единства украинцев в Берлине открылся 15 апреля. Это общий проект Украины и Германии.

Ранее сообщалось, что Германия ужесточила правила для украинских беженцев.

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Напомним, Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. В то же время, решение предусматривает новые условия для военнообязанных мужчин-украинцев.

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