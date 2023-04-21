Сколько украинских военных уже подготовили на Западе: в Германии поразили цифрой

Западные партнеры Украины уже подготовили более 60 тыс. украинских военных, и большинство вернутся уже в мае-июне.

Об этом заявил депутат немецкого Бундестага от консервативной партии ХДС Родерих Кизеветтер, сообщает ZDF.

Депутат сообщил, что большинство натренированных на Западе защитников вернутся в Украину в мае-июне. Он также отметил, что украинские бойцы очень изобретательны, особенно в вопросах разведывательной сети.

"Мы здесь можем поучиться", – заметил Кизеветтер.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что его государство оказывает Украине наибольшую помощь в вопросе подготовки ее военных, особенно командного и сержантского состава.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал четыре составляющие для успешного контрнаступления Украины. Обученные за границей военные – одна из них. Также речь идет о большом количестве оружия, благоприятной погоде и истощении российских войск.

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