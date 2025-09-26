Сколько украинцев 18-22 лет уехало в Польшу: статистика польских пограничников

Пересечение границы

За три недели, с 28 августа по 19 сентября 2025 года, польские пограничники провели почти 53 тысячи проверок украинских мужчин в возрасте 18-22 года.

Эти данные Погранслужба Польши (Straż Graniczna) предоставила в ответ на запрос «Украинской правды. Жизнь».

Согласно предоставленной статистике, 40 тысяч проверок было зафиксировано на въезд в Польшу, а более 13 тысяч — на выезд. Служба не уточнила, сколько из этих 53 тысяч проверок завершилось отказом в пересечении границы.

Пограничная служба отмечает, что эти цифры отражают количество проведенных проверок, а не количество человек.

«Сообщаем, что пограничная служба располагает статистическими данными, связанными с количеством пересечений границы (пограничное движение в рамках проведенных проверок), а не с количеством лиц, которые въехали „на“ или выехали „с“ территории Республики Польша», — отметили пограничники.

Напомним, 26 августа правительство обновило порядок пересечения госграницы, разрешив мужчинам 18–22 лет выезжать за границу во время военного положения.

Более трети работодателей сообщили об увольнении мужчин 18–22 лет после разрешения на выезд.

По мнению Дмитрия Кулебы эксминистра иностранных дел Украины выезд ребят 18-22 лет из Украины будет иметь далеко идущие последствия, для государства это плохо.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за пределы Украины.