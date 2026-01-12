Сколько украинцев имеют временную защиту за границей: в ЕС подсчитали

Украинские беженцы / © ТСН.ua

Реклама

По состоянию на конец ноября 2025 г. статус временной защиты в странах Европейского Союза имеют 4,33 миллиона человек, выехавших из Украины из-за российской агрессии. По сравнению с предыдущим месяцем количество получателей защиты возросло на 30,6 тысяч человек, что составляет 0,7%.

Об этом свидетельствуют данные статистической службы Евростата.

Где украинцев больше всего?

Основными странами, принимающими украинцев, остаются:

Реклама

Германия — находится более 1,24 млн человек (28,7% от общего количества в ЕС);

Польша — показатель 968,7 тысячи (22,4%) человек;

Чехия — эта страна приютила 392,6 тысяч человек (9,1%).

По данным Евростата, самый высокий уровень концентрации перемещенных лиц на тысячу местных жителей зафиксирован в Чехии (36,0), Польше (26,5) и Словакии (25,7).

Тенденция роста украинцев в ЕС

Сообщается, что динамика роста беженцев в ноябре наблюдалась в 21 стране ЕС, причем наибольший прирост обеспечили Германия, Польша и Испания. В то же время в пяти государствах зафиксирован отток лиц под временной защитой, в частности, больше всего во Франции и Литве.

Как отметили в Евростате, интересна тенденция относительно новых решений о предоставлении статуса: в ноябре их количество (53,7 тысячи) упало примерно на 30% по сравнению с началом осени. Эксперты связывают это с тем, что поток стабилизировался после августовского постановления украинского правительства, которое разрешало свободный выезд мужчинам в возрасте 18–22 лет.

Демографический состав получателей защиты выглядит так: 43,6% — взрослые женщины, 30,7% — дети и 25,7% — взрослые мужчины.

Реклама

Кстати, статус временной защиты базируется на решении Совета ЕС от 2022 года, принятом из-за полномасштабного вторжения России. В июне 2025 года Европейский Совет официально продлил действие этого механизма еще на год — до 4 марта 2027 года, что обеспечивает украинцам право на проживание, работу и медицинскую помощь в странах блока.

Напомним, ряд европейских стран пересматривают свои программы социальной помощи для украинских беженцев.