Сколько украинцев никогда не вернутся домой: шокирующая статистика

Около 40% взрослых украинских мигрантов в Польше имеют высокие шансы остаться постоянно. Такие данные приводит Польский экономический институт (PIE) в своем последнем анализе, на который ссылается Business Insider Polska.

Об этом пишет inPoland.

Исследование показывает, что решение все чаще определяют не экономические факторы, а факторы идентичности — ощущение принадлежности, социальные связи и эмоциональная безопасность. Они более чем в четыре раза сильнее влияют на планы украинцев, чем уровень доходов или условия трудоустройства.

Украинцы, с высокой вероятностью останутся в Польше, чаще декларируют намерения подать на польское гражданство и строить долгосрочную жизнь в стране.

«Мы видим, что социальная интеграция для украинцев важнее экономических выгод», — отмечают авторы исследования.

В то же время около 60% взрослых мигрантов находятся в так называемой переходной или прагматичной фазе. Их присутствие в Польше обусловлено временными обстоятельствами — работой, безопасностью или отсутствием альтернатив. Внутри этой группы примерно 20% составляют хорошо интегрированные украинцы, которые несмотря на адаптацию, не планируют оставаться надолго.

Авторы отчета подчеркивают, что эта последняя группа является стратегически важной для польского рынка труда. Целенаправленная интеграционная политика в отношении таких мигрантов может иметь мультипликационный эффект и способствовать удержанию квалифицированных украинских работников в стране.

«Инвестиции в социальную интеграцию и поддержку украинцев помогут не только мигрантам, но и польской экономике в целом», — отмечают эксперты PIE.

Напомним, что закон об условиях пребывания украинцев в Польше, принятый Сеймом, ожидает подписи президента Кароля Навроцкого. Новые положения позволяют изменить статус временной защиты на трехлетнее разрешение на временное проживание.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик пояснил, что беженцы, как и все другие иностранцы, получат доступ к правам на труд, образование и социальные выплаты в зависимости от легализации пребывания.

Оформление изменения статуса будет осуществляться онлайн через специальную систему, автоматически передавать данные в воеводские управления. В случае совпадения информации, беженцев пригласят сдать отпечатки пальцев и получить вид на жительство на три года.