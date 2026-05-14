Сколько украинцев оформили паспорт Польши и как его получить

Экзамен на патриотизм или ловушка Волыни: какие сюрпризы готовит Польша для будущих граждан

В 2025 году более 10 тысяч граждан получили гражданство Польши.

Об этом сообщает Wilno.tvp со ссылкой на Министерство внутренних дел и администрации Польши.

В прошлом году более 19 000 иностранцев получили польское гражданство. Наибольшую группу составляли граждане Украины — более 10 000 человек. Белорусы также составили значительное количество новых граждан — около 6 500 человек. Еще 759 россиян получили польское гражданство.

В целом с 2015 по 2024 год менее 40 000 украинцев получили польское гражданство.

Подавляющее большинство иностранцев из Украины и Беларуси подают заявки на получение гражданства на основе Карты поляка. Этот документ позволяет получить постоянное место жительства в Польше, а затем подать заявку на признание гражданином Польши.

Также в польском МВД подчеркнули, что статус беженца от войны не обеспечивает более быстрого пути к гражданству. Это означает, что лица, приехавшие в Польшу после начала войны в Украине, должны соответствовать тем же условиям, что и другие иностранцы.

Как сегодня получить польское гражданство?

Правила, действующие с 2009 г., предусматривают две основные процедуры получения гражданства. Первая — признание гражданином Польши через административную процедуру. Вторая предусматривает предоставление гражданства президентом Республики Польша.

В особых случаях возможно возобновление гражданства лицам, потерявшим его в прошлом. В настоящее время большинство решений издаются в административном порядке.

Каким условиям должны отвечать иностранцы

Лица, подающие заявление на получение польского гражданства, должны продемонстрировать достаточное длительное, легальное пребывание в Польше на основе бессрочных разрешений, таких как постоянное проживание или статус долгосрочного резидента ЕС.

Также требуется подтверждение знания польского языка, по меньшей мере, на уровне B1, стабильный источник дохода и право на жилье.

Из более чем 19 000 человек, получивших гражданство в прошлом году, более 5 000 были детьми, которые были предметом заявлений, поданных их родителями.

Польша хочет ужесточить правила получения гражданства

Польские власти сейчас работают над усилением правил о получении гражданства Польши. Новые правила обеспечат выдачу польских паспортов «лицам, имеющим настоящие связи с польским государством, культурой и обществом».

Одно из важнейших предложений состоит в продлении необходимого срока легального проживания до восьми лет. Законопроект предусматривает три года временного проживания и пять лет постоянного проживания до подачи заявления на гражданство.

Экзамен по истории и польскому языку высшего уровня

Планируемые изменения также включают введение обязательного экзамена по истории Польши и «знание конституционных ценностей». Что интересно, в случае сдачи такого экзамена, украинцы, очевидно, будут вынуждены отвечать о «Волынской резне» (Волынская трагедия 1943 года), и так называемые «зверства» УПА против поляков, как их ошибочно описывает современная польская историческая наука.

Ранее президент Польши публично заявил, что украинцев нужно сажать в тюрьму за демонстрацию символики ОУН-УПА.

