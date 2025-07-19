Сколько украинцев в Польше трудоустроены официально: стало известно количество

Украинцы в Польше

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В Польше постоянно растет число официально трудоустроенных иностранцев, больше всего среди которых — украинцев.

Об этом передает «Польское радио».

По данным издания, иностранцев — прежде всего работающих в Польше легально и платящих взносы — было один миллион 230 тысяч.

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Больше всего было украинцев, среди которых примерно 810 тысяч трудоустроены официально. На втором месте — белорусы, на третьем — грузины.

«Если учесть, что всех застрахованных в Польше более 16 миллионов человек, без различия их национальности, из этого следует, что восемь процентов среди работающих в Польше — иностранцы. Это много и этот показатель в последние годы возрос. Следовательно, иностранцев все больше на польском рынке труда. Этому, несомненно, радуются наши польские работодатели», — сказала эксперт Катажина Дембковская из Польского экономического института.

Иностранные работники в Польше часто работают в перерабатывающей промышленности, транспорте, экспедировании грузов, логистике и строительстве.

Ранее сообщалось, что в одном из городов Польши родители требуют не набирать в классы детей из Украины.

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