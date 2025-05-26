Сколько украинцев за последние 10 лет получили гражданство Польши: цифра впечатляет

В Польше подсчитали, сколько украинцев получили их гражданство / © Getty Images

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В последние годы Польша является одним из основных направлений миграции для людей, которые приезжают из Украины. Несмотря на большую украинскую общину, которая работает и участвует в общественной жизни, процент украинцев, которые получают польское гражданство, остается небольшим.

Об этом сообщает портал Nasz Wybir.

С 2015 по 2023 год польское гражданство получило 31 900 украинцев.

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По данным министерства внутренних дел Польши, в 2024 году было принято 16 300 положительных решений о предоставлении гражданства. По оценкам, примерно половина заявителей имеют украинское происхождение, а это означает, что за последние 10 лет около 38 000-39 000 украинцев получили полноценное гражданство в Польше.

Польские СМИ отмечают, что гражданство их страны получает небольшое количество людей по сравнению с другими странами ЕС.

Напомним, кандидаты в президенты Польши поспорили из-за Украины