Сколько "вагнеровцев" есть в Беларуси и нужно ли украинцам волноваться: ответили пограничники

Происходит дальнейшее укрепление украинской границы по всей протяженности и усиление необходимыми средствами, рассказали в ГНСУ.

По состоянию на 22 июля в Беларуси находятся ориентировочно 5 тысяч "вагнеровцев". Ситуация по линии границы остается полностью контролируемой пограничными.

Об этом заявил представитель ГНСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Он подчеркнул, что государственная пограничная служба Украины продолжает внимательно отслеживать ситуацию по прибытию и пребыванию в Беларуси российских наемников.

"Отмечу, что ситуация по линии границы остается полностью контролируемой пограничными подразделениями и другими составляющими Сил обороны нашего государства. Все они предупреждены о дальнейших рисках, которые могут идти с территории Беларуси, которая, к сожалению, находится под влиянием России и оказывает ей поддержку в развязанной против Украины войне", — сказал он.

В ГПСУ успокоили, что такое количество наемников ППК "Вагнер" угрозы не представляет, но Силы обороны готовы к любым ситуациям.

"Мы реагируем соответственно. Происходит дальнейшее укрепление нашей границы по всей длине и усиление необходимыми средствами", – заявил Демченко.

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