Сколько "вагнеровцев" могут перебросить в Беларусь: в Польше назвали количество и предупредили об угрозе

В Польше предупредили об угрозе.
В Польше будут укреплять границу из-за присутствия в Беларуси боевиков "Вагнера". Российских террористов там может быть до 8 тысяч.
Об этом во время пресс-конференции сказал вице-премьер-министр и глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, пишет tvn24.pl.
В Польше отметили, что из-за присутствия российских террористов в Беларуси они решили усилить границу.
"Мы имеем, по крайней мере потенциально, новую ситуацию в Беларуси. Присутствие там группы "Вагнера". Из тех данных, которые мы имеем на данный момент, в Беларуси будет до восьми тысяч солдат. Это элемент, который опасен для Украины, и украинцы это осознают, он также потенциально опасен для Литвы, и, наконец, он может быть опасен для нас. Это может означать новую фазу гибридной войны, гораздо сложнее, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор", — сказал вице-премьер- министр Польши.
Напомним, что после неудачного бунта Пригожин был отправлен в Беларусь. Это подтвердил и самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко.
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