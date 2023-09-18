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Сколько "вагнеровцев" осталось в Беларуси – известна цифра

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
385
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Сколько "вагнеровцев" осталось в Беларуси – известна цифра

Наемник ПВК Вагнер/Фото: Минобороны Беларуси

Число наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси резко сокращается.

На территории Беларуси по состоянию на утро 18 сентября осталось менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Известно, что из них всего 200 работают инструкторами для спецподразделений Министерства внутренних дел и Минобороны Беларуси.

"В то же время остальные – это те, кого не берут ни в новые частные военные компании, ни в Министерство обороны РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, в России создали новую ЧВК и переманивают "вагнеровцев".

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Дата публикации
Просмотры
385
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