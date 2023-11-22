Сколько времени потребуется РФ для восстановления полной боеспособности: президент Чехии назвал сроки

По его словам, весь блок НАТО воспринимает Россию как величайшую угрозу в Европе.

На восстановление полной боеспособности России под пяти до семи лет, но это будет зависеть от результатов войны против Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел по результатам встречи глав государств Вышеградской группы (V4), передает издание Ceske Noviny.

Президенты стран V4 на встрече в Праге. Слева направо: президент Польши Анджей Дуда, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Венгрии Каталин Новак, президент Чехии Петр Павел / Фото: Петр Павел / Тwitter

По текущим расчетам, России понадобится не менее пяти-семи лет для восстановления боеспособности, сказал Павел, отвечая на вопрос о потенциальной угрозе НАТО.

"С другой стороны, в расчете много переменных, которые могут изменить ситуацию. Это действительно будет зависеть от того, каким будет результат конфликта в Украине", — констатировал президент Чехии.

По его словам, весь блок НАТО воспринимает Россию как величайшую угрозу в Европе. Европейские страны готовятся к возможному "конфликту высокой интенсивности" на континенте, увеличивают расходы на оборону и тренировку армий, добавил Павел.

Также чешский президент заверил, что поддержка Украины важна для безопасности стран V4 и отвечает их национальным интересам.

В то же время Павел признал, что подходы стран Вышеградской группы к некоторым вопросам по Украине могут отличаться, но в целом "не было выражено диаметрально противоположных взглядов".

Напомним, что в Вышеградскую группу входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Объединение было создано 15 февраля 1991 года.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад тормозит поставки оружия, необходимого для успеха на фронте в Украине.

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