Сколько времени продержится британская армия во время большой войны: министр ошарашил прогнозом

Британский министр по делам ветеранов Алистер Карнс считает, что армия Великобритании будет уничтожена через "шесть месяцев или год" в случае такой же большой войны, которая идет в Украине.

Об этом он сказал в среду, 4 декабря, в комментарии аналитическому центру Royal United Services Institute, передает Politico.

По его словам, российская армия теряет ежедневно в военном конфликте около 1500 солдат убитыми или ранеными.

"В масштабной войне — не ограниченном вмешательстве, а похожей на украинскую — наша армия, например, по уровню потерь продержалась бы — как часть более широкой многонациональной коалиции — от шести месяцев до года", — сказал Карнс.

Британский министр подчеркнул, что его стране важно иметь большое количество резервистов, которые могут стать "критически важными при таких обстоятельствах".

"Без них мы не можем создавать массу, мы не можем выполнять множество оборонных задач… Это не значит, что нам нужна большая армия, но это означает, что нужно быстро генерировать глубину и массу в случае кризиса", — сказал он.

В издании отмечают, что британская сухопутная армия является наименьшей по численности от 1700-х годов, хотя заместитель начальника штаба британской обороны Роб Магован настаивал в прошлом месяце, что "если бы британскую армию попросили биться сегодня вечером, она бы билась".

Напомним, депутаты французского парламента от пяти разных политических групп призывают отправить в Украину военных инструкторов.

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