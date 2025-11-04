ТСН в социальных сетях

Мир
512
2 мин

Сколько юношей действительно выехало из Украины: объяснение польских пограничников

Статистика The Telegraph о 100 тысячах украинцев оказалась ложной.

Наталия Магдык
Выезд за границу

Выезд за границу / © ТСН.ua

Заявления британского издания The Telegraph о массовом выезде мужчин в возрасте от 18 до 22 лет из Украины не отражают реального положения вещей. Речь идет о цифре около 100 тысяч человек, якобы покинувших страну за последние два месяца.

Польская пограничная служба предоставила BBC News Украина разъяснение, опровергающее эту интерпретацию.

Основная проблема в том, что приведенные The Telegraph данные, относящиеся только к направлению к Польше, являются не количеством уникальных лиц, а общим количеством пересечений границы.

Британская газета в своей статье, обнародованной недавно, отметила, что с конца августа Украину покинуло около 99 тысяч юношей в возрастной категории 18-22 года.

Представитель польской пограничной службы Анжей Южвяк по запросу ВВС сообщил более подробную статистику. За период с 26 августа по 26 октября 2025 года на всех внешних участках государственной границы Польши (включая Украину, Беларусь, Россию, а также авиационные и морские пункты пропуска) зафиксировано более 98 500 проверок граждан Украины мужского пола в возрасте 18-22 лет, которые въезжали.

Господин Южвяк подчеркнул: эта цифра не учитывает ни возвращения, ни того факта, что один и тот же человек мог пересекать границу много раз.

Для полноты картины он добавил, что за этот же промежуток времени количество мужчин этой возрастной группы (18-22 года), выехавших из Польши обратно в Украину, составляет более 45 300 человек.

Сообщается, что публикация The Telegraph основывается на некорректном использовании сырых данных о пересечении границы, что значительно искажает представление о настоящем миграционном движении молодых украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что Государственная пограничная служба Украины не ведет отдельной детальной статистики выезда граждан по возрастным категориям, однако фиксирует общую динамику движения лиц через государственную границу.

512
