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Сколько заложников остается в Секторе Газа: новые данные

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
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Сколько заложников остается в Секторе Газа: новые данные

Сектор Газы / Фото: Getty Images

Война между ЦАХАЛом и террористами продолжается.

ХАМАС продолжает удерживать в Секторе Газа 132 заложника. Речь идет о 113 мужчинах и 19 женщинах.

Об этом сообщает CNN.

Подробности

Как отмечают израильские власти, 112 человек, скорее всего, живы, а 20 – считаются мертвыми. Среди захваченных:

  • дети до 18 лет – двое;
  • пожилые люди старше 75 лет – 10;
  • граждан Израиля – 121;
  • иностранцев (Таиланд, Непал, Танзания, Франция, Мексика) – 11.

Напомним, министр обороны Израиля предположил, сколько еще будет продолжаться война в Секторе Газа против ХАМАСа.

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Дата публикации
Просмотры
126
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