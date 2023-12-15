Сколько заложников остается в Секторе Газа: новые данные

Война между ЦАХАЛом и террористами продолжается.
ХАМАС продолжает удерживать в Секторе Газа 132 заложника. Речь идет о 113 мужчинах и 19 женщинах.
Об этом сообщает CNN.
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Как отмечают израильские власти, 112 человек, скорее всего, живы, а 20 – считаются мертвыми. Среди захваченных:
- дети до 18 лет – двое;
- пожилые люди старше 75 лет – 10;
- граждан Израиля – 121;
- иностранцев (Таиланд, Непал, Танзания, Франция, Мексика) – 11.
Напомним, министр обороны Израиля предположил, сколько еще будет продолжаться война в Секторе Газа против ХАМАСа.
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