Сколько заработала РФ на продаже нефти и газа после полномасштабного вторжения: сумма впечатляет

С начала полномасштабного вторжения Россия заработала на экспорте ископаемого топлива 549,5 млрд евро.

Об этом свидетельствуют данные Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Из этой суммы страны Европейского Союза закупили ископаемое топливо более чем на 180 млрд евро.

По информации аналитиков Центра, импорт российского ископаемого топлива в ЕС неуклонно сокращается с конца марта, и уменьшившись более чем вдвое в денежном выражении по сравнению с уровнем до вторжения.

"Хотя ЕС остается крупнейшим импортером российского ископаемого топлива, сейчас он лишь незначительно опережает Китай", – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, только на прошлой неделе Россия осуществила экспорт ископаемого топлива на 5,41 млрд евро, а именно: нефти – на 2,66 млрд евро, нефтепродуктов и химикатов – на 1,27 млрд евро, газа – на 0,98 млрд евро и уголь — на 0,5 млрд евро.

На танкеры, принадлежащие европейским странам или странам G7 или застрахованные в них, было загружено ископаемое топливо на сумму 1,94 млрд евро, что способствует финансированию вторжения России в Украину.

В пятерку крупнейших импортеров вошли Китай, Индия, Турция, ЕС и Бразилия.