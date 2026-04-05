Скончался создатель ракеты "Циркон", которой РФ атакует Украину (фото)

Леонов напрямую отвечал за развитие гиперзвуковых технологий окупантов.

Циркон / © ТСН.ua

В воскресенье, 5 апреля, в России сообщили о смерти генерального директора и генерального конструктора подмосковного «НПО машиностроения», разработчика ракеты 3М22 "Циркон" Александра Леонова.

Об этом заявили российские пропагандистские агентства и СМИ со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Леонов имел звание «героя труда РФ» и возглавлял предприятие в Реутове, входящее в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Именно это объединение является главным разработчиком ряда ракетных комплексов, в частности, гиперзвуковых ракет «Циркон» и блоков «Авангард».

В РФ умер Леонов

Что известно о ракете «Циркон»

Ракета 3М22 «Циркон» — это российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, которую страна-агрессорка использует для ударов по наземным целям в Украине.

По заявлениям разработчиков, ракета способна развивать скорость до 9 Махов (примерно 11 000 км/ч). Согласно заявленным данным, имеет дальность полета от 600 до 1000 км.

Сначала она разрабатывалась для базирования на кораблях и подлодках, однако РФ адаптировала ее для запусков с мобильных береговых комплексов (например, «Бастион»).

Из-за высокой скорости и маневровости на финальном этапе полета ракета является чрезвычайно сложной целью для систем ПВО. Однако у украинских Воздушных сил уже есть опыт успешного сбивания «Цирконов» с помощью систем Patriot и SAMP/T.

Атаки «Цирконами» по Украине

Россия начала использовать «Цирконы» для атак на украинские города, в частности, Киев, 2024 года. Главная опасность этого оружия заключается в очень коротком времени подлета. С момента запуска из Крыма до ударов по центральным регионам Украины проходят считанные минуты, что часто не оставляет мирным жителям достаточно времени, чтобы добраться до укрытий после сигнала тревоги.

