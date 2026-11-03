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"Скоро будешь петь гимн РФ": в Ирландии россиянин устроил позорный скандал из-за украинской песни
В Дублине россиянин набросился на музыканта из-за украинской песни. Он сказал артисту, что в скором времени тот будет петь гимн РФ.
Певец Стив Соул выступал на одной из улиц Дублина с украинской песней, когда его прервал россиянин. Пожилой мужчина сказал ему по-русски, что скоро артист будет петь гимн РФ.
Об этом Стив Соул сообщил в своем Инстаграме.
Несмотря на то, что певец и прохожие оттеснили россиянина, мужчина еще некоторое время продолжал угрожать музыканту.
«Музыка, как и любой другой вид искусства, всегда носила политический характер, а сегодня ее влияние больше, чем когда-либо. Вот в таком состоянии наш мир», — написал Стив Соул в соцсетях.
Напомним, что в Черкасской области возник скандал с русским языком в чате ОСМД. Главе одного из ОСМД вынесено предупреждение из-за того, что он в домовом Viber-чате общался на русском языке. Кроме того, он должен устранить это нарушение в течение 30 дней.