Скоро ли Путин отдаст Богу душу: Лавров прокомментировал слухи о болезни диктатора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слухи о неизлечимой болезни российского диктатора Владимира Путина.
Лавров утверждает, что у Путина нет проблем со здоровьем. По его словам, то, что "фюрер" здоров — видно из его поведения.
Об этом глава иностранных дел России Сергей Лавров сообщил французскому телеканалу TF1.
"Вы знаете, президент Путин каждый день появляется на публике. Вы можете видеть его на экранах, читать его обращения, слушать его выступления. Не думаю, что здравомыслящие люди смогут увидеть у этого человека какие-либо симптомы болезни", — отметил он. .
Стоит отметить, что когда Россия развязала против Украины широкомасштабную войну, начали распространяться слухи о смертельной болезни Путина и что ему осталось недолго, а у своих доверенных лиц Путин сократил чуть ли не до нескольких приближенных людей. Все, что от 24 февраля появлялось в СМИ относительно состояния здоровья Путина, его любовниц, фаворитку Кабаеву, окружения и возможного дворцового переворота, который должен произойти еще вчера – читайте ЗДЕСЬ.
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