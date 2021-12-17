Скорость ветра достигала 200 км/ч: на Филиппины налетел мощный тайфун

Известно о по меньшей мере одного погибшего.

На Филиппинах сообщают об одном погибшем в результате тайфуна " Рей".

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 17 декабря.

Самый опасный ураган года налетел на страну накануне. Он разрушал дома, линии электропередач и коммуникации. Из-за непогоды эвакуировали сотни тысяч человек. На залитых водой улицах работают спасатели, освобождающие филиппинцев из затопленных домов и машин.

Повлияла стихия на водное и авиационное сообщение: сообщают об отмененных рейсах и тысячах застрявших пассажиров. В наиболее пострадавших районах закрыли школы и офисы.

На Филиппинах сообщают об одном погибшем в результате тайфуна | Новости мира

Синоптики говорят, что в эпицентре стихии скорость ветра достигала 200 километров в час. К счастью, сейчас тайфун немного утих. Его снизили с пятой, самой высокой категории, до третьей. По прогнозам, территорию страны "Рэй" покинет на выходных.

Напомним, количество погибших и пропавших без вести в торнадо, почти полностью уничтоживших несколько городков штата Кентукки (США), растет. Уже точно подтверждено по меньшей мере 90 смертей, а пропавших без вести больше ста. Более 2 миллионов долларов американцы уже пожертвовали в помощь пострадавшим от стихии.

Читайте также: