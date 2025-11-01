Скоростной поезд с 400 пассажирами врезался в грузовик на железнодорожном переезде

Скоростной поезд / © dailymail.co.uk

В центральных Нидерландах скоростной поезд с 400 пассажирами на борту врезался в грузовик с фруктами, который застрял на железнодорожном переезде. В результате столкновения пять человек получили ранения, а тысячи груш рассыпались вдоль пути.

Об этом пишет Daily Mail.

Камеры наблюдения зафиксировали, как водитель 10-колесного грузовика по неизвестным причинам начал сдавать назад прямо на пути в момент, когда шлагбаумы уже опускались. В результате поезд врезался в машину, разбросав тысячи груш и обломков вдоль пути.

По данным ProRail, пять человек, которые находились в грузовике, получили легкие травмы. Пассажиров поезда эвакуировали без пострадавших.

Очевидцы рассказывают, что после столкновения фрукты разлетелись на несколько десятков метров, а передняя часть поезда была покрыта раздавленными зелеными грушами.

Один из местных жителей отметил:

«Было много материального ущерба и сильный шок у водителя, но, к счастью, обошлось без серьезных травм».

Другой свидетель с юмором добавил: «Все пошло наперекосяк — буквально за несколько секунд».

В транспортном агентстве ProRail, которое обнародовало видео аварии, отметили, что запись показывает, насколько быстро ситуация на железнодорожном переезде может стать опасной.

Представитель компании призвал водителей в подобных случаях не колебаться:

«Лучше повредить шлагбаум, чем подвергать себя смертельной опасности. Если вы оказались между барьерами — просто проезжайте вперед».

В результате аварии около километра пути требует замены, а ремонтные работы могут продлиться до конца недели. Сам поезд получил серьезные повреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что пассажиры поезда на пять часов застряли в тоннеле под Ла-Маншем из-за технических неисправностей.